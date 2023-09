Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marcello scopre la verità su Matteo, ma è costretto a...

Il Paradiso delle Signore 8, ecco cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 29 settembre: tra il filoni più interessanti c'è quello che riguarda Marcello e Matteo

Il Paradiso delle Signore è quella soap opera che non stanca davvero mai gli italiani. Nata in prima serata, da anni è trasmessa invece in fascia pomeridiana su Rai 1, portandosi dietro una fetta di pubblico piuttosto grossa e sbaragliando quasi sempre la spietata concorrenza Mediaset. La verità è che la storia delle Veneri che lavorano all'atelier Paradiso appassiona sempre grazie alle loro vicende sentimentali e familiari piuttosto travagliate. Malgrado da poche settimane il prodotto sia ricominciato, il seguito per questa serie è sempre largo.

Così, a quei telespettatori che non vedono l'ora che sia oggi pomeriggio, verrà dedicato quest'articolo con le anticipazioni in merito alla puntata di oggi, venerdì 29 settembre, de Il Paradiso delle Signore. Tre i filoni principali dell'appuntamento odierno: quello che riguarda Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo, quello che riguarda Vittorio Conti e Diletta D'Ambrosio in relazione a Tancredi e, infine, quello che riguarda Marcello e Matteo, la new entry di questa stagione. Ma cosa accadrà nello specifico? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: è tregua tra Umberto e la Contessa, Vittorio ha un'arma segreta e Marcello si gioca il tutto per tutto

Dopo un'accesa 'guerra' sappiamo che nella puntata di oggi finalmente ci sarà una pace tra Umberto e la Contessa. Infatti, Flora ha creato problemi ad Adelaide e il Guarnieri è arrabbiatissimo con lei. L'uomo dovrà provare in tutti i modi a risolvere la situazione, difendendo la cognata dalla cattiveria di Fiorenza. Così vi sarà una tregua tra Umberto e la Sant'Erasmo che non piacerà né alla Ravasi (che avvertirà il personaggio di Vanessa Gravina come una minaccia), né alla Gramini. Marcello come la prenderà, invece? Questo ancora non è dato saperlo.

Intanto, per quanto riguarda Vittorio, quest'ultimo si troverà con in mano una vera e propria 'arma'. Mentre continua ad avvicinarsi a Matilde, infatti, Diletta fa qualcosa di clamoroso per lui: gli dà un dossier con delle notizie choc (e al tempo stesso utilissime) su Tancredi. Nel frattempo, Irene non crede affatto che Elvira abbia un fidanzato di nome Tullio, dato che nessuno l'ha mai visto. Tuttavia, Salvo scopre qualcosa di incredibile in merito.

Ma veniamo al clou in merito a Marcello. Il barista ha scoperto una lettera che la madre di Matteo - Silvana, ha inviato a sua madre. Così Barbieri fuga tutti i suoi dubbi e scopre la verità: la new entry de Il Paradiso delle Signore è davvero il fratello! A questo punto, non resta che fare la pace, ma c'è un problema. Matteo non si trova da nessuna parte. Pertanto, l'amato di Adelaide sarà costretto a trovare uno stratagemma e grazie all'aiuto di Maria rintracciare il congiunto. Ma riusciranno poi a risolvere le loro incomprensioni?

LEGGI ANCHE: Ulisse, pesante stroncatura per il programma di Alberto Angela: "In tutte le sue trasmissioni lo stesso insopportabile difetto"