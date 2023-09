"Il mio cane e la mia tartaruga sono innamorati e ve lo dimostro", la strana coppia conquista tutti

Possono un cane e una tartaruga 'amarsi'? Una donna, su TikTok, ha mostrato questo speciale (in tutti i sensi) rapporto ed ha spiegato in maniera convincente come i due si rapportano.

Può un cane andare d'accordo con altri animali? La risposta, mai come in questo caso è: "Dipende". C'entra molto la razza e il temperamento. Un esempio sono i cosiddetti cani pastori, che vanno d'accordo con capre e pecore, standoci a contatto per quasi tutta la giornata. Il discorso relativo ai gatti è più complesso: se i due animali crescono insieme, è probabile che sviluppino un ottimo rapporto; viceversa se si introduce un cane in una casa dove un gatto vive da anni, quest'ultimo potrebbe non gradire la sua presenza.

In generale, non esiste una risposta universale per tutte le razze di cane e molto dipende anche dall'altro animale. Un coniglio o un criceto, ad esempio, potrebbero essere terrorizzati dal nostro 'Fido'. Esistono alcune razze docili che amano avere altri animali attorno e altre meno contente della compagnia. Su TikTok è diventato virale il video di un rapporto che definire singolare sarebbe riduttivo: un cane meticcio e una grossa tartaruga. La proprietaria dei due animali sostiene che la seconda sia "innamorata" del primo e lo dimostra spiegando i comportamenti del rettile.

Il cane e la tartaruga 'innamorati'

"Avete capito bene: la mia tartaruga Tilly G è innamorata del mio cucciolo Skippy", inizia così il video della tiktoker. Nei secondi successivi, la donna mostra come il cane scodinzola e appoggia le zampe sulla testa del rettile. Inoltre quando lo lecca (che nel linguggio canino è un bacio), non tira indietro la testa, come fa quando non vuole essere toccato. Sempre secondo la tartaruga, Tilly G cerca Skippy e si avvicina a lui (con i suoi tempi...) quando sono lontani. Questa, oggettivamente parlando, è una dimostrazione di amore. Il video ha conquistato il popolo di TikTok, superando i 2 milioni di visualizzazioni in poche settimane:

@tillygthetortoise Proof that Tilly G loves Skippy! I mean it’s so obvious that Skippy loves Tilly G, but did you know that Tilly G loves him back? Yep! 🐢🐶💖 #tortoise ♬ original sound - Tilly G The Tortoise

Dalle immagini si capisce chiaramente come i due abbiano sviluppato un rapporto davvero speciale. Non è comunissimo vedere scene simili, anche perché in pochi possiedono una tartaruga così grande dentro casa e sono ancora meno le persone che, oltre a lei, hanno anche un cane. La strana coppia ha conquistato tutti e molti adorano il fatto che il piccolo cane scodinzoli sempre quando vede la tartaruga e le dimostri il suo affetto nonostante le enormi differenze. La parte del video più apprezzata, a giudicare dai commenti, è quando i due mangiano l'anguria insieme. I cani, e in generale gli animali, ci migliorano la vita e questa è l'ennesima dimostrazione.

LEGGI ANCHE: Ragazza italiana dà da mangiare a uno scoiattolo, il giorno seguente riceve la più bella delle sorprese