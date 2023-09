Bari, va a riparare la bicicletta e pubblica lo scontrino dell'aggiustatura: "La prima volta in 52 anni che mi..."

Bari, un uomo si reca a riparare la propria bicicletta e mostra lo scontrino per l'aggiustatura realizzata sui social: ecco quanto ha speso e cosa non gli era mai successo nei suoi 52 anni di vita

Girare Bari in bicicletta è un'esperienza straordinaria che permette di scoprire la bellezza di questa città costiera situata in Puglia, in un modo unico e affascinante. La località, con il suo fascino mediterraneo, le stradine tortuose, le piazze pittoresche e la costa mozzafiato, si rivela un paradiso per chi ama esplorare su due ruote. Una delle ragioni principali per cui andare in bicicletta qui è così affascinante è l'architettura storica del posto. L'incrocio di stili architettonici, con antiche chiese romaniche, palazzi barocchi e stradine medievali che si intrecciano in un affascinante labirinto urbano rende tutto incredibile.

La bicicletta consente ai visitatori di esplorare i vicoli stretti e i cortili nascosti, dove si possono scoprire gioielli architettonici e dettagli affascinanti che altrimenti passerebbero inosservati. Uno dei punti di partenza ideali per una pedalata a Bari è il centro storico, noto come "Bari Vecchia". Qui, i ciclisti possono attraversare il famoso "Borgo Antico", con le sue stradine acciottolate e le case bianche tipiche dell'architettura mediterranea. Questa parte della città è un labirinto affascinante di vicoli, cortili e piazzette. Il punto culminante di una visita a Bari Vecchia potrebbe essere la Basilica di San Nicola, uno dei principali luoghi di culto cattolico, con la sua bellezza mozzafiato e la maestosa facciata.

La passeggiata lungo la costa è un'altra attrazione imperdibile per chi pedala a Bari. Il lungomare offre panorami spettacolari sull'Adriatico e sulla costa rocciosa. Ci sono numerose piste ciclabili che costeggiano la zona, consentendo ai ciclisti di godere della brezza marina mentre esplorano il litorale. Inoltre, il mezzo in questione è ideale anche per esplorare i quartieri più moderni, come il quartiere Murat. Qui si trovano negozi alla moda, caffè e ristoranti che offrono un assaggio della vivace scena contemporanea del luogo. Un altro vantaggio di girare Bari in bicicletta è la possibilità di assaporare la strepitosa cucina locale (pesce fresco, pasta fatta a mano, olio d'oliva, focacce...) fermandosi ovunque si voglia. Ma se la bici dovesse essere rotta?

Bari, va dal riparatore di biciclette e mostra lo scontrino sui social: quanto ha speso e cosa gli fa specie

In buona sostanza, Bari è un luogo semplicemente perfetto per gli amanti della pedalata, tuttavia inconvenienti possono sempre essere dietro l'angolo. Le catene delle biciclette si danneggiano molto facilmente e lo stesso si può dire anche per i pedali e per le gomme che potrebbero bucarsi in strada a causa di chiodi, vetri spessi e pietre inaspettate. Insomma, il mezzo in questione richiede indubbiamente una manutenzione.

Per questo esistono i riparatori di biciclette, un lavoro artigianale molto apprezzato in quelle città dove la pedalata è frequente. Un uomo, dunque (del quale non sarà fatto il nome per privacy) ha pubblicato sui social la spesa per aver riparato il proprio mezzo in quel di Bari. Non specifica quale sia stata la mansione effettuata per la manutenzione dal tecnico, tuttavia mostra lo scontrino di 10 euro e scrive: "Per la prima volta in 52 anni vedo un piccolo artigiano che emette uno scontrino fiscale senza che io debba chiederlo".

LEGGI ANCHE: "Il mio cane e la mia tartaruga sono innamorati e ve lo dimostro", la strana coppia conquista tutti