Labrador affronta una difficilissima prova di equilibrio: come va a finire

Un Labrador è stato messo alla prova: con alcuni bastoni in bocca, il padrone gli ha chiesto di posizionarsi su quella che sembra una giostra, utile a testare il suo equilibrio. Visti gli spazi stretti, non era una richiesta facile. Come se la sarà cavata?

Molti lo chiamano solo Labrador, ma nel nome completo c'è anche la parola "Retriever". Non a caso, nell'aspetto è vagamente simile al Golden Retriever, considerato suo 'cugino'. Questa razza è la terza più amata dagli italiani e non è difficile spiegarlo: è un cane gentile, intelligente e affettuoso. Tali caratteristiche lo rendono perfetto come animale da compagnia, ma il Labrador è anche uno dei migliori cani da lavoro e da assistenza. Essendo ottimi nuotatori, sono perfetti alleati dei cacciatori per recuperare prede cadute in acqua e, al contempo, un supporto prezioso per i bagnini di tutto il mondo.

Il colore standard del mantello di un Labrador è il giallo paglia, ma ultimamente si sono diffusi molto quelli color cioccolato e - più rari - neri. Una cosa è certa: a differenza del 'cugino' Golden Retriever, il pelo è sempre corto e lucido. La loro intelligenza è molto spiccata e per questo si possono addestrare facilmente. Oltre che bagnini, possono essere anche cani anti-droga, compagni per la pet therapy e tanto altro. L'importante è che la loro mente e il loro cervello vengano stimolati in maniera costante: solo così si riuscirà a ottenere il massimo. Sul web è diventato virale il video di un esemplare alle prese con un difficile test di equilbrio.

Il Labrador e il test d'equilibrio

Chi ama i cani avrà sicuramente visto i video in cui vengono messi sulle loro teste oggetti piccoli e grandi. È un modo per testare la loro pazienza e il loro equilbrio. L'esempio perfetto è quello dei croccantini appoggiati sulla fronte: un cane mangerebbe 24 ore su 24, ma quelli addestrati bene lo fanno solo dopo che il padrone dà loro l'OK. Su Instagram è diventato virale il video di un Labrador con un ramo in bocca a cui viene chiesto di salire su quella che sembra un'altalena per i piedi:

Come si può vedere, il Labrador riesce senza problemi a svolgere il suo compito e a tenere quattro zampe in uno spazio ristrettissimo. Il video ha ricevuto anche qualche critica: c'è chi sostiene che il cane sia stressato, a giudicare dallo sguardo e dalla coda abbassata. Chiaramente in pochi secondi di video non è facile farsi un'idea precisa, ma non sembra un esemplare che subisce maltrattamenti. L'addestramento è una fase complessa nella vita di un cane e per ottenere buoni risultati c'è bisogno anche di essere severi, quando necessario.

