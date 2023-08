Padrona ordina al Labrador di non compiere l'audace gesto, ma il cane se ne infischia: come va a finire

Una padrona invita il suo cane a non fare un determinato (e maleducato) gesto, ma lui proprio non la sta a sentire: ecco come si conclude la storia

I Labrador, noti anche come Labrador Retriever, sono una delle razze canine più famose e amate al mondo. Tra le molte caratteristiche affascinanti di questi cani, c'è sicuramente il loro rapporto speciale con l'acqua. Questa particolarità è stata una delle ragioni principali per cui sono stati originariamente selezionati e sviluppati come cani da lavoro, in particolare come cani da riporto per i pescatori. Fin dall'inizio, il Labrador è stato allevato per la sua abilità di lavorare in ambienti acquatici. La sua struttura fisica è stata modellata per permettergli di muoversi agevolmente in mare: il suo mantello doppio, con uno strato esterno impermeabile e uno strato interno isolante, lo aiuta a resistere al freddo e a restare relativamente asciutto.

Le zampe palmate favoriscono una migliore spinta nell'acqua, rendendolo un nuotatore eccellente. Queste caratteristiche lo hanno fatto diventare un compagno ideale per i pescatori che avevano bisogno di recuperare reti, attrezzi o pesci dalle acque. Oltre alla sua predisposizione fisica, il Labrador ha anche un carattere amichevole e socievole che si adatta perfettamente alle attività acquatiche. Questi cani amano interagire con le persone e sono naturalmente portati a condividere momenti di gioco e divertimento. L'acqua diventa quindi un ambiente perfetto per stimolare il loro spirito giocoso.

Molte persone hanno raccontato aneddoti di Labrador che si tuffano felicemente in laghi, fiumi o anche piccole pozzanghere, dimostrando una naturale inclinazione per il nuoto e il divertimento in acqua. Questa relazione speciale con essa è stata conservata nel corso delle generazioni e continua a essere una caratteristica predominante nei cani di oggi. Non è raro vedere un Labrador completamente immerso nell'acqua, scodinzolante e felice, a prescindere dal clima o dalla temperatura. Questa loro affinità con l'elemento liquido li rende compagni perfetti per le famiglie che amano trascorrere il tempo all'aperto, in spiaggia o in altre aree acquatiche. Peccato che, alle volte, li faccia diventare anche fin troppo audaci.

Labrador guarda desideroso la piscina del vicino: quello che fa dopo è tutto da ridere

Il rapporto speciale che i Labrador hanno con l'acqua è profondamente radicato nella loro storia e nella loro genetica. La loro capacità naturale di nuotare, unita alla loro personalità socievole, li rende cani ideali per le attività acquatiche e per condividere momenti di gioia e divertimento insieme alle persone. Così, quando un esemplare di cane del genere vede una pozza d'acqua non sa proprio resistere.

È questo ciò che succede all'interno di un video virale pubblicato dal content creator @errieting: il suo Labrador, pur essendo stato avvisato di non farlo, guarda la piscina del vicino con sguardo sognante, dopodiché scavalca e... Indovinate? Fa un bel tuffo. Inutilmente la padrona prova a farlo uscire dall'acqua. Il divertimento per lui è evidentemente troppo e continua a nuotare, giocare e non ascoltare. Il video virale è decisamente esilarante (e tutto sommato a lieto fine, finché il vicino non lo scoprirà).

