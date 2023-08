"Vi spiego come capire subito se un uomo fa per voi", la testimonianza di una TikToker è virale

Una TikToker parla di 8 regole che andrebbero attuate per capire definitivamente se quelli che corteggiano sono più o meno interessanti: eccole per voi

Una content creator ha ottenuto grossa popolarità grazie ad un video all'interno del quale racconta le 8 regole che mette in atto per comprendere se la persona con cui si sta interfacciando vale la pena di essere conosciuta meglio oppure no. Tam Kaur (su TikTok @tamkaur_ ) ha raccontato tutto e ognuno di questi punti ha assolutamente senso logico. Al giorno d'oggi è sempre più difficile che due persone si conoscano e si piacciano da vicino. È molto più semplice, invece, che inizino una corrispondenza sui social o sulle app di incontri. Se queste ultime soprattutto fanno spavento, l'influencer di cui parla quest'articolo ha la soluzione giusta, dato che ha stilato 8 regole semplici per gestire gli appuntamenti.

La prima regola è questa: Tam non accetta alcun uomo che inizi a parlare con lei con banali "Ciao", "Come stai?" o "Come va?". Il modo in cui approccia l'altro secondo la TikToker è essenziale per comprenderlo. "Bisogna essere rispettosi e mai banali", avverte all'interno del video. Il secondo punto, che l'influencer chiama 'Pre-stalk', è un vero e proprio cyber stalking. In pratica, la ragazza ammette di informarsi su qualsiasi cosa che riguarda il suo appuntamento. "Pure io sono una donna, pertanto prima ancora di rispondere a un messaggio in direct, apro il profilo della persona in questione, ne studio follower e post, poi la cerco sugli altri social e se vedo qualcosa di strano non rispondo proprio, tipo se segui parecchie ragazze che non ti ricambiano", asserisce la content creator.

TikToker testimonia: "Ecco le mie regole per fissare o meno un appuntamento con un uomo"

Il punto numero tre della TikToker è "La scadenza di 7 giorni". In pratica gli uomini hanno 7 giorni di tempo da quando iniziano a parlare con lei prima di chiederle di uscire. Se non lo fanno entro quella data, Tam li saluta per sempre. "Non ha senso chattare per settimane prima di un appuntamento. Siamo persone adulte", ammette l'influencer. La quarta regola consiste nell'osservare come si comporta il suo interlocutore: se si mette a chiedere come poterla conquistare per lei è già chiusa perché un vero gentiluomo dovrebbe già sapere come vanno certe cose.

Il quinto punto di Tam concerne il primo appuntamento: deve essere non troppo lungo, romantico, in un posto pubblico, di giorno e senza che si tocchi alcol. No passeggiate o avventure a casa del ragazzo e soprattutto no guardare sempre il cellulare o risultare scostumati con i camerieri o le persone che prestano servizio. La settima regola chiamata "Energia e mentalità", vuole che un uomo debba avere "una sana energia maschile e una mentalità da fornitore" perché lei non vuole fare da crocerossina.

L'ottava e ultima regola è "intimità fisica". Portare fuori a cena una donna può essere un inizio, ma se non c'è chimica e attrazione è tutto inutile. In effetti, le regole stilate da Tam non fanno una piega, ecco perché è riuscita a beccare moltissimi 'mi piace' e commenti. D'altro canto, questo è il minimo indispensabile, anche se a qualcuno potrebbe sembrare troppo.

