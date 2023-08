Calabria, basta Tropea! "Ci sono almeno sei luoghi più belli e insoliti": la testimonianza di un'influencer

Calabria, non esiste solo Tropea: vi sono almeno altri sei luoghi in tutta la regione da dover visitare secondo la testimonianza di una TikToker

La Calabria è una regione ricca di bellezze naturali, spiagge mozzafiato, storia e cultura. Durante la stagione estiva, offre numerose attrazioni e attività per i visitatori. Essa è famosa per le sue splendide spiagge. Scalea, Praia a Mare e Diamante sono solo alcune delle località balneari popolari, con acque cristalline e sabbia dorata. Tuttavia, Tropea è il luogo più amato dai turisti. Questa pittoresca cittadina costiera è famosa per la sua riva e per l'affascinante centro storico arroccato su una scogliera. La Chiesa di Santa Maria dell'Isola è un'iconica attrazione.

Per gli amanti delle passeggiate attraverso borghi medievali, c'è invece Gerace che offre una vista panoramica mozzafiato sulla campagna circostante e ospita una cattedrale impressionante e altre strutture storiche. Soverato, conosciuta come "La Perla dello Ionio", invece, è una località balneare molto popolare con spiagge, ristoranti, vita notturna e molte attività estive. Sempre in estate, vale la pena visitare la Riviera dei Cedri, zona costiera che comprende località come Scalea, Diamante e Praia a Mare. Oltre alle spiagge, qui si possono trovare festival, eventi culturali e gastronomici.

Infatti, durante l'estate, molte città e paesi calabresi organizzano sagre tradizionali, eventi culturali, spettacoli musicali e gastronomici. Queste occasioni offrono ai visitatori l'opportunità di immergersi nella cultura locale. D'altra parte, la Calabria è rinomata per la sua cucina: nella regione è possibile gustare piatti a base di pesce fresco, frutti di mare e specialità locali come la 'nduja, un salame piccante tipico. Eppure, accanto a luoghi 'soliti' della 'punta' dello stivale si possono trovare anche posti più particolari e meno frequentati.

Calabria, "Ci sono dei luoghi meravigliosi e insoliti in Calabria": ecco quali secondo una TikToker

"Luoghi meravigliosi e insoliti della Calabria", così s'intitola il video di una TikToker (@allarremviaggio) che elenca sei posti meno conosciuti. In particolare c'è la Baia di Riaci, una splendida spiaggia situata lungo la costa tirrenica, nella zona di Capo Vaticano. È uno dei gioielli del posto, ideale per chi cerca un luogo suggestivo, acque cristalline e un'esperienza estiva indimenticabile. Altra attrazione meno conosciuta secondo l'influencer è il Lago Cecita sulla Sila, un altopiano montuoso famoso per la sua natura incontaminata, i paesaggi mozzafiato e le numerose attrazioni all'aperto.

Ci sono poi - sempre di meno noti a detta della content creator, Pentedattilo (un affascinante e suggestivo borgo abbandonato situato nell'Aspromonte: esso è noto per la sua architettura unica e per la sua storia particolare), le Spiagge Rosse di Capo Rizzuto (una serie di insenature e calette con la sabbia dal colore rosso, appunto), il Parco Nazionale del Pollino (un'area di straordinaria bellezza naturale con montagne imponenti, paesaggi selvaggi, flora e fauna diverse e una ricca storia culturale) e Fiumefreddo Bruzio (un borgo marinaro con architettura medievale).

