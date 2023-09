Gorilla mangia un peperone intero, ma all'improvviso emette un peto: la sua reazione all'inaspettata flatulenza è comica

Un gorilla sta tranquillamente mangiando un peperone, ma esagera ed emette un peto: la sua reazione al problemino di stomaco è esilarante

I gorilla sono tra le creature più imponenti e affascinanti che abitano la Terra, con un comportamento sociale complesso e una dieta peculiare. Questi primati sono strettamente imparentati con gli esseri umani e condividono alcune caratteristiche sorprendenti con noi. In primis, sono noti per vivere in gruppi chiamati "troop" o "bande", guidati da un maschio dominante noto come "silverback" a causa della colorazione grigia argentata sulla schiena. Quest'ultimo assume un ruolo di leader, protegge il gruppo da predatori e media i conflitti al suo interno.

In un gruppo di gorilla, vi sono femmine adulte, giovani e occasionalmente altri maschi adulti. Le relazioni sociali all'interno della banda sono complesse, con interazioni basate sulla gerarchia e sull'affetto. Questi scimmioni sono noti per dimostrare amore e cura verso i loro piccoli, e le madri hanno un forte legame con i loro cuccioli. La dieta dei gorilla è prevalentemente erbivora. La loro alimentazione si basa principalmente su piante, foglie, steli, frutta, radici e fiori. Sono noti per essere particolarmente selettivi riguardo alle piante che consumano, scegliendo le parti più tenere e nutrienti. La maggior parte delle calorie nella dieta dei gorilla proviene dalle foglie, che sono ricche di fibre e contengono una varietà di nutrienti essenziali.

Tuttavia, i gorilla occasionalmente integrano la loro dieta con piccole quantità di insetti, come termiti e formiche, e anche con alcune proteine animali, specialmente durante la stagione delle piogge, quando è più facile trovarli. Questa variazione nella dieta può fornire loro importanti nutrienti supplementari. È interessante notare che questi animali hanno adattato il loro sistema digestivo alla loro dieta prevalentemente vegetariana. Hanno un grande intestino che ospita una comunità di batteri specializzati nell'abbattere le fibre vegetali. Il comportamento e la dieta dei gorilla dimostrano la loro capacità di adattarsi all'ambiente circostante e di sfruttare al meglio le risorse disponibili. La loro complessa struttura sociale, infatti, è un esempio di adattamento per favorire la sopravvivenza del gruppo, mentre la dieta vegetale è un esempio di adattamento al contesto alimentare disponibile nella giungla africana. E a proposito di alimentazione...

Gorilla fa una scorpacciata di peperone e il suo intestino non la prende benissimo: ecco il video più esilarante che vedrete oggi

In sintesi, i gorilla sono animali straordinari con un comportamento sociale altamente sviluppato e una dieta prevalentemente vegetariana. In quest'ultima non possono mancare anche alcuni ortaggi come i peperoni. In effetti, un gorilla - il cui video è stato pubblicato dall'utente Gorilla TikTok (@gorillatiks) si sta proprio nutrendo con il frutto in questione, quando accade l'impensabile.

Nel filmato l'animale mentre sta mangiando e facendo contemporaneamente le facce più buffe del mondo, emette un peto. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano, considerando la natura dei gorilla, tuttavia, a far sorridere è che non appena sente la flatulenza lo scimmione reagisce in maniera inaspettata bloccandosi qualche istante, come se nel suo cervello stesse passando il pensiero: "Oh no, l'ho fatto davvero!". Ovviamente si tratta di pochi secondi dato che un attimo dopo riprende il suo pasto.

