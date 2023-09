Roma, prendono sette cornetti e sette bibite al bar vicino al Colosseo: "Ecco lo scontrino"

Roma, si siedono al bar vicino al Colosseo e spunta lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per sette cornetti e sette bibite

Roma, al bar vicino al Colosseo ordinano cornetti e bibite: ecco quanto hanno speso in sette

Quelle sopracitate sono solo alcune delle innumerevoli attrazioni che Roma ha da offrire. La città è un vero e proprio tesoro di storia, arte e cultura, e offre un'esperienza unica per i viaggiatori interessati a esplorare il passato e il presente di una delle località più straordinarie del mondo. Ogni angolo di essa offre un'opportunità per scoprire la sua storia millenaria e immergersi nella sua bellezza eterna. Ma quali sono i costi per mangiare o bere nelle vicinanze delle migliori attrazioni?

Ebbene, su Facebook è spuntato uno scontrino non fiscale pubblicato da un utente - di cui per privacy non sarà fatto il nome. Ebbene, quest'ultimo mostra come per sette cornetti, tre caffè, un ginseng, due tè freddi e un gin lemon in un bar vicino al Colosseo la spesa complessiva sia stata di 63 euro (ovvero 9 euro a persona).

