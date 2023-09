Golden Retriever cuccioli si danno il loro primo bacio: il risultato è disastroso ma dolcissimo

Due cuccioli di Golden Retriever si sono dati il loro primo bacio in un video che è diventato subito virale sui social. Come prevedibile, i cani erano piuttosto impacciati, ma la scena è davvero adorabile.

I Golden Retriever sono una delle dieci razze canine preferite dagli italiani, trovandosi al quinto posto. Si tratta di un cane amato per divesi motivi: non solo è oggettivamente bello, ma ha anche un carattere mite e affettuoso. Il suo sguardo intenso trasmette positività e voglia di giocare. È un animale di taglia media, con un fisico ben proporzionato. I Golden Retriever si adattano quasi a tutte le condizioni climatiche esistenti, grazie al loro pelo e sottopelo, che pemette di sopportare sia il caldo che il freddo estremo.

Oltre che al clima, sa adattarsi anche alle situazioni quotidiane di ogni genere ed è famoso per quello che gli esperti chiamano "desiderio di compiacere". Il cane, infatti, ama far contento il proprio padrone ed è felice quando apprende cose nuove. La sua gentilezza e il suo temperamento possono essere anche un difetto: il Golden Retriever non è adatto a fare il cane da guardia, ma ha tanti altri pregi. Un esempio è il supporto alle persone cieche o portatrici di handicap; infine, è piuttosto comune vederlo negli ospedali come protagonista della cosiddetta pet therapy.

Il primo bacio di due Golden Retriever è adorabile

È estremamente raro che un Golden Retriever venga fatto accoppiare con un cane di razza diversa: vista la forte richiesta, i padroni hanno tutto l'interesse a far partorire il proprio esemplare femmina. I cuccioli testati e dotati di Pedigree vengono venduti anche a più di 2.000€ in Italia. Per far sì che si accoppino, due cani devono prima conoscersi in maniera approfondita. Un po' come succede agli esseri umani, durante il primo bacio è normale essere un po' impacciati. Su Facebook è diventato virale il video di un primo bacio tra due esemplari ancora cuccioli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DOGS | DOGGOS (@mydogsplanet)

Il cane a destra inizia malissimo, mordendo la lingua di quello a sinistra. Come spesso capita con i video di cani, i padroni aggiungono scritte divertenti, in questo caso in inglese. Dopo un po', il Golden Retriever dal pelo più scuro mostra come si bacia e quello più chiaro replica in maniera accettabile. Il video termina con un adorabile 'colpo' di naso. Insomma, un filmato meraviglioso di un momento intimo tra due cani altrettanto belli. Diventeranno genitori un giorno? La strada è già segnata e con ogni probabilità tra qualche mese nasceranno cuccioli belli come loro.

