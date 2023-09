"Ho finto di essere morta davanti ai miei cani", la reazione del Pastore Tedesco e del Golden Retriever è comica

Fare uno scherzo a due cani contemporaneamente è un'idea geniale. Una donna ha finto di essere morta davanti al suo Pastore Tedesco e il suo Golden Retriever e il risultato è stato esilarante.

In Italia vivono 8,1 milioni di cani, un numero quasi identico a quello dei gatti, ovvero 7,9 milioni. Da una ricerca, è emerso che nel nostro paese la razza preferita è quella del Pastore Tedesco, seguita da Setter, Labrador e Golden Retriever. Molti italiani amano il Pastore perché è un cane affettuoso, fedele, coraggioso e anche bello esteticamente; non a caso, è anche un animale da guardia, oltre che alleato prezioso delle forze dell'ordine e di alcune categorie di soccorritori.

Anche il Golden Retriever è amatissimo dagli italiani, anche e soprattutto per il suo aspetto esteriore. Per quanto i gusti siano soggettivi, c'è un'altissima percentuale di persone che lo reputa il cane più bello del mondo. Inoltre è una razza molto affettuosa, docile, leale e giocosa, adatta al contatto con i bambini. Insomma Pastore Tedesco e Golden Retriever sono due cani piuttosto diversi tra di loro, ma che possono convivere senza problemi. Una donna li possiede entrambi in casa e su YouTube ha pubblicato un video in cui finge di essere morta per registrare come reagiscono i suoi amici a quattro zampe.

Finge di essere morta, i suoi cani reagiscono così

Quando si vive sotto lo stesso tetto dei propri cani, in qualche modo bisognerà occupare il tempo. Uno dei passatempo preferiti degli esseri umani è quello di giocare o fare loro scherzi. Una donna ha pensato bene di registrare la reazione dei suoi cani al fingere di essere 'morta'. La padrona entra in cucina quando sia il Pastore Tedesco che il Golden Retriever sono presenti e, all'improvviso, cade per terra, mettendo anche una mano sul petto per aumentare la drammaticità del momento. Come reagiranno i suoi amici a quattro zampe a quella situazione di apparente pericolo?

Il Pastore Tedesco si avvicina alle mani e sembra quasi che voglia controllare il battito cardiaco dal polso, come fanno i medici. Il Golden Retriever si allontana quasi subito, mentre il Pastore continua a leccare e dare piccoli morsi alla sua padrona. La sua perseveranza funziona e dopo una leccata in faccia, la donna non riesce più a fingere. Tuttavia l'autrice dello scherzo ci prova per una seconda e terza volta, ma nella seconda morte apparente i due cani iniziano a giocare tra di loro, senza curarsi troppo dell'umana. Il terzo tentativo è il più esilarante: il Golden Retriever non si muove neppure di un centimetro, mentre il Pastore si limita a dare una piccola annusata e va via. La padrona è stata 'smascherata' e lo scherzo è finito.

LEGGI ANCHE: Il padrone porta il suo Golden Retriever all'acquario: quando il leone marino vede il cane fa un gesto inaspettato