La sua Setter è sorda, la padrona fa questo ogni giorno quando torna dal lavoro

Un esemplare femmina di Setter è totalmente sorda, per cui non può sentire il rumore della porta che indica il rientro a casa della padrona. Lei, per avvisarla, fa un'azione quotidiana che è diventata una bellissima abitudine.

Come tante razze canine molto famose al giorno d'oggi, anche il Setter è originaro delle isole britanniche. In passato, infatti, veniva usato come cane da riporto per gli uccelli selvatici e come alleato nella caccia alla selvaggina. Non a caso, esiste più di una varietà di Setter e alcune prendono i nomi delle nazioni: c'è quello irlandese, quello inglese e anche il Gordon. La sua caratteristica principale è il corpo allungato unito a zampe molto alte, unite a un mantello folto e setoso, che quasi sempre è macchiato da colori scuri: i più comuni sono nero e marrone.

Oggi molti cacciatori italiani portano con sé i propri Setter durante le battute di caccia, ma è un cane che adora stare in compagnia degli esseri umani anche in altri contesti. È una razza giocosa, socievole e molto legata alla propria famiglia, anche perché è facilmente addestrabile. Come tante altre razze dalla grande energia vitale, è sbagliato lasciarlo in casa fermo per ore e ore: ha bisogno di muoversi e di esercitarsi spesso, correndo e giocando. Su TikTok è diventato virale un video che vede protagonista un esemplare femmina di setter, che per sua sfortuna deve fare i conti con la sordità.

Il setter sordo e il ritorno a casa della padrona

Chi ha un cane sa benissimo che ogni volta che uno dei padroni torna a casa, anche dopo una breve assenza, lui è sempre pronto a fargli le feste. Appena sente il rumore della porta che si apre, sfreccia verso l'ingresso per salutarlo. C'entra l'affetto che ha e anche il suo udito, ancora più sviluppato di quello di un essere umano. Un esemplare femmina di setter sorda, purtroppo, non può regalare la stessa identica gioia alla propria padrona. Poco male, perché lei ha trovato un metodo alternativo semplicissimo per farle sapere di essere di nuovo a casa.

Il setter si sveglia e nel giro di mezzo secondo scende dal divano per raccogliere il suo giocattolo preferito e mostrarlo alla padrona. Una dimostrazione d'affetto bellissima, che fa passare in secondo piano il suo handicap. Questo è uno dei pochi video che mette d'accordo tutti e dove trovare un commento negativo è praticamente impossibile. La sfortunata setter sorda ha conquistato un numero altissimo di fan virtuali dopo che il video postato dalla sua padrona in meno di 24 ore è subito andato virale. Cambia il richiamo, ma la reazione è la stessa di un cane che non ha problemi di udito.

LEGGI ANCHE: Golden Retriever cuccioli si danno il loro primo bacio: il risultato è disastroso ma dolcissimo