Cameriera riceve la mancia più bella della sua vita: "Non è vero che i ragazzi di oggi sono maleducati"

Una cameriera ha condiviso sui social la mancia (con annesso bigliettino) più bella della sua vita. A lasciargliela sono stati due ragazzini, che secondo la donna non avranno avuto più di 12 anni ciascuno.

Il sistema delle mance varia da paese a paese. Nel mondo occidentale sono ben gradite, mentre in Oriente è estremamente raro che i camerieri le ricevano. Negli Stati Uniti, ad esempio, la mancia è pressoché obbligatoria in tutti i locali e non lasciarla è sintomo di un'esperienza pessima. Qui i camerieri, di base, guadagnano pochissimo e gran parte del loro stipendio dipende dalle mance. In Italia e in Europa è un optional che si lascia solo nel caso in cui ci si senta generosi o si sia vissuta un'esperienza molto positiva.

Di sicuro, con i tempi non facili che corrono, quando un cameriere trova una banconota da 50€ sul tavolo è felice. In alcuni ristoranti le mance vanno messe nello stesso contenitore e divise equamente tra i dipendenti a fine mese, mentre in altri la prende chi ha servito il tavolo in questione. Dall'Inghilterra arriva una storia positiva con protagonista una cameriera e due 12enni. La dimostrazione che generalizzare sui ragazzi di oggi, che sarebbero tutti maleducati e insensibili, è falsa. La donna l'ha condivisa su un gruppo Facebook in cui si pubblicano solo contenuti positivi.

Cameriera condivide la mancia più bella di sempre

La donna si chiama Laura Sheffield e dal suo profilo Facebook risulta residente nella contea dell'Essex, nel sud-est dell'Inghilterra. Questo il suo racconto: "Sabato scorso, due giovani, che avevano circa 12 anni, sono venuti nella nostra sala da tè e si sono seduti al tavolo. Hanno ordinato un caffèlatte freddo e un tè verde, per poi chiedermi un consiglio su cosa mangiare. Dopo che hanno finito di mangiare, ci siamo messi a parlare e mi hanno detto che vanno a pranzare insieme ogni tre settimane per trovare il posto più buono e il nostro, finora, era il migliore. Sono due ragazzini educatissimi e dopo che se ne sono andati mi hanno lasciato questa mancia e questo bigliettino".

Il post ha raggiunto la bellezza di 272.000 reazioni, 13.000 commenti e 2.570 condivisioni su Facebook. Sul bigliettino ci sono tre frasi molto semplici: "Grazie mille, il servizio è stato ottimo e il cibo era buonissimo". La mancia non è di quelle che svoltano la giornata, se consideriamo il mero valore economico, ma è sicuramente la più bella che una cameriera possa ricevere perché arriva da due ragazzini di 12 anni. Non a caso, uno dei commenti con più 'Mi piace' recita: "Non è vero che i ragazzi di oggi sono tutti maleducati, c'è ancora speranza".

LEGGI ANCHE: Cameriera mostra la bellissima lettera ricevuta da alcuni ragazzini che "non sanno" come si lascia una mancia