Airbnb, proprietaria mostra quello che ha lasciato un gruppo di ragazze: "Spesa gratis per un mese"

La proprietaria di una casa vacanze presente su Airbnb ha mostrato quello che ha lasciato un gruppo di ragazze, partite prima del previsto. Con quello che c'è nel frigo, la donna può evitare di fare la spesa per un bel po'.

A inizio settembre, la città di New York ha imposto una stretta molto decisa ad Airbnb. In estrema sintesi, chi vuole affittare una stanza o un appartamento deve seguire una serie di procedure molto più stringenti rispetto al passato recente. La prima è l'ottenimento di una certificazione di conformità, senza la quale non sarà più possibile pubblicare l'annuncio online. Ma, soprattutto, chi mette in affitto un appartamento o una stanza per meno di 30 giorni deve abitare fisicamente nella casa. Detto in parole povere: il 90% delle case vacanze e i bed and breakfast non potranno più lavorare su Airbnb.

Chi conosce la sua storia, sa che la piattaforma inizialmente era stata progettata proprio in questo modo, per permettere a chi aveva spazio libero in casa di arrotondare a fine mese. New York ospita ogni anno un numero altissimo di turisti, che molto raramente rimangono in città per 30 giorni, ma quasi sempre per una settimana o poco meno. Secondo Brian Chesky, co-fondatore e CEO di Airbnb, si tratta di una "mossa sbagliata" che penalizza i turisti. Se ci saranno meno appartamenti sul mercato degli affitti brevi, quelle rimanenti (e gli hotel) potranno facilmente alzare i prezzi per effetto della legge del mercato più antica al mondo. Molti vorrebbero che una misura simile venisse applicata anche in Italia, dove la crescente richiesta di affitti brevi ha tolto dal mercato un numero altissimo di immobili, facendo alzare i prezzi di quelli rimanenti.

Airbnb, la proprietaria mostra cos'ha lasciato un gruppo di ragazze

Per quanto New York sia una delle città più visitate al mondo, Airbnb di certo non fallirà a seguito di questa stretta, visto che gli alloggi si possono prenotare letteralmente in tutto il mondo tramite la piattaforma. Non lontanissimo dalla Grande Mela, a Miami, c'è un appartamento presente su Airbnb che è famoso anche su TikTok. Il motivo? La sua proprietaria posta molto spesso quello che trova dopo che i suoi ospiti sono andati via. Nell'ultimo video, la donna ha fatto vedere quello che le hanno lasciato alcune ragazze, che per qualche motivo (mai specificato a lei) sono andate via prima del previsto da Miami.

@atouchofclass_miami These guests were a group of girls celebrating a bachelorette. They were supposed to stay 6 nights but on day 2 they called me informing that something had happened and they had to leave earlier than expected. They never gave me an exact explanation to what had happened . What do you think happened? #miami #airbnbhostlife #airbnb #airbnbhost #airbnbexperienceshost #airbnbguests #miamiairbnb #airbnbexperience ♬ Water - Tyla

La prenotazione era per sei giorni, ma le partecipanti all'addio al nubilato dopo la seconda notte sono andate via dicendo che "era successo qualcosa". In frigo, c'era un numero altissimo di alimenti di varia natura: formaggi, frutta, salse guacamole, pollo e varie bibite in lattina gassate. La proprietaria dell'Airbnb può tranquillamente portarle a casa sua, dal momento che le sue ospiti sicuramente non chiederanno di riaverle. Una cosa è sicura: può evitare di fare la spesa per un mese, volendo. C'è cibo in abbondanza per diverse settimane. Uno dei tanti vantaggi di avere una casa vacanza.

