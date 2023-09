Roma, automobilista si 'ribella' così al parcheggio a pagamento: "Paghi uno prendi due"

A Roma c'è un'evidente carenza di posti auto. Quasi nessuno è felice di pagare le strisce blu, che tuttavia sono presenti quasi ad ogni angolo della città. Qualcuno si è 'ribellato' a modo suo alla sosta a pagamento.

Stando ai dati del 2022, a Roma circolano 1.771.776 automobili e circa 600.000 'altri' veicoli, ovvero moto, scooter, mezzi pubblici e furgoni. Se li mettiamo insieme, il numero totale è di 2.350.000 veicoli, dunque 842 ogni 1.000 abitanti. Ne deriva che quasi ogni singolo romano abbia un mezzo per spostarsi. Si tratta di numeri molto alti, soprattutto a poche settimane dall'entrata in vigore della cosiddetta ZTL fascia verde, che renderà la vita molto difficile ai possessori di auto diesel e anche benzina, da Euro 4 in giù.

Il 75% dei veicoli che circolano a Roma sono auto e questa è la percentuale più alta d'Italia, almeno tra le grandi città. Se consideriamo Milano, ad esempio, il capoluogo lombardo ne vanta 'appena' 684.000. La notizia che farà ancora meno felici gli ecologisti è che negli ultimi tre anni, i numeri appaiono in crescita. Nel 2022 le macchine sono sono aumentate di 30.000 unità rispetto al 2021. Una delle principali conseguenze negative della sovrabbondanza di auto è sicuramente l'emissione di polveri sottili, ma anche la crescente difficoltà di trovare parcheggio.

Roma, il parcheggio 'ribelle' contro le strisce blu

Dal momento che a Roma, ogni giorno, circolano tante altre auto, appartenenti a lavoratori fuori sede, turisti e gente di passaggio, il numero reale è ancora più alto. Inevitabile, dunque, che parcheggiare sia difficile in tutte le zone del centro o in quelle densamente abitate. In pochi hanno un garage o pagano un abbonamento e quasi tutti cercano di lasciare l'auto dove non si paga. Purtroppo, però, le strisce blu sono molto più numerose di quelle bianche. Un automobilista si è quasi vendicato di aver pagato per la sosta, occupando (all'appaenza senza motivo) due posti con una sola auto. La foto è molto curiosa:

Stando all'autore della segnalazione, non si tratta di una casualità: l'automobilista si piazza appositamente così ogni giorno, per occupare due posti, forse perché trova eccessivo il pezzo delle strisce blu vicino San Pietro. Una cosa è certa: dal 1° novembre, il traffico di Roma cambierà. Se le regole della ZTL fascia verde entreranno in vigore senza modifiche rispetto alle bozze che circolano, per tutti i proprietari di auto inquinanti diventerà impossibile transitare in gran parte del territorio comunale nelle ore di punta. Si tratta di una misura utile a far diminuire l'inquinamento, ma al contempo dovrebbe essere affiancata da un sensibile miglioramento del trasporto pubblico romano. Molti dubitano che ciò avverrà, visti i precedenti. Una cosa è certa: amministrare Roma non è facile.

