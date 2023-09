Puglia, prendono due fritti di terra e due di mare, vino e acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante vicino Brindisi"

Puglia, vanno al ristorante a San Pancrazio Salentino (in provincia di Brindisi) e prendono quattro fritture (due di terra e due di mare), vino e acqua, poi mostrano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso

San Pancrazio Salentino, una piccola città situata nella provincia di Brindisi, in Puglia, è un gioiello nascosto del Sud Italia. Oltre alle sue bellezze paesaggistiche e culturali, questa destinazione offre anche una straordinaria esperienza culinaria che riflette le tradizioni gastronomiche della regione. Uno dei piatti più celebri qui è la "pasticciata di cavallo". Questo cibo rappresenta un esempio di cucina povera, tradizionalmente preparato con carne di cavallo cotta lentamente in una salsa ricca e saporita a base di pomodoro, cipolla, vino rosso e aromi locali. La carne diventa tenera e saporita dopo ore di cottura, ed è spesso servita con purè di patate o pasta fresca.

Un altro piatto iconico della cucina pugliese sono le "orecchiette con cime di rapa", una pasta tradizionale della regione, un classico esempio di semplicità e gusto. La "focaccia pugliese", poi è un'altra delizia per il palato. Essa è spesso arricchita con pomodori secchi, olive nere, cipolla e aromi mediterranei, come il rosmarino. È una scelta ideale per uno spuntino leggero o un antipasto. La "cotognata", invece, è un dolce tradizionale preparato con le mele cotogne. Questo dessert ha un sapore ricco e intenso e viene molte volte servito a fine pasto. È una delle specialità dolciarie amate dai locali.

I vini della Puglia, tra cui il "Negroamaro" e il "Primitivo", sono una componente importante dell'esperienza culinaria di San Pancrazio Salentino. Tali vini rossi sono perfetti per accompagnare i piatti ricchi e saporiti della cucina locale. Infine, non si può parlare della cucina locale senza menzionare l'olio d'oliva extravergine. La regione è una delle principali produttrici di olio d'oliva in Italia. Questo è spesso utilizzato nella preparazione di piatti e per condire le pietanze. Ma qual è il costo per soddisfare il proprio palato in zona?

Puglia, ordinando due fritture - una di terra e una di 'mare' - e pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso

In definitiva, San Pancrazio Salentino è una destinazione culinaria che celebra la tradizione gastronomica pugliese. Con piatti come la pasticciata di cavallo, le orecchiette con cime di rapa e la focaccia pugliese, i visitatori possono gustare l'autentica cucina locali. La semplicità degli ingredienti e l'attenzione alla qualità rendono questa destinazione una vera e propria esperienza gastronomica per chi desidera esplorare i sapori tradizionali del Salento. Per quanto riguarda i costi, ovviamente essi dipendono dalla location e dall'ordine effettuato.

Ad esempio, su Facebook in un gruppo pubblico che recensisce ristoranti è apparso uno scontrino (mostrato da un utente del quale non sarà fatto il nome per privacy), che segna per due persone una spesa di 48 euro per due fritti (uno misto di terra e uno di gamberi e calamari), mezzo litro di vino e acqua.

LEGGI ANCHE: Cina, imprenditore mangia il suo sapone davanti a tutti: perché lo ha fatto