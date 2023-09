Cina, imprenditore mangia il suo sapone davanti a tutti: perché lo ha fatto

In Cina è diventato virale il video di un imprenditore che dà alcuni morsi a una saponetta. Non c'entra nessuna protesta plateale o un tentativo di farsi del male da solo: il motivo è totalmente diverso.

Nel gennaio del 2018, sui social si sviluppò una moda pericolosissima: la Tide Pods Challenge. In estrema sintesi, consisteva nella 'sfida' di ingerire alcune capsule trasparenti contenenti detersivo per lavatrice. Come facilmente immaginabile, questi oggetti sono realizzati con sostanze chimiche non adatte al consumo umano, che possono causare gravi problemi a chi le ingerisce, come irritazione gastointestinale, conati di vomito e attacchi di nausea. Secondo dati ufficiali, negli Stati Uniti 10 persone hanno perso la vita dopo aver ingerito capsule di detersivo.

Si può ingerire, invece, del sapone, sia solido che liquido? La risposta è: "Dipende". La stragrande maggioranza di essi - soprattutto quelli liquidi - contiene sostanze chimiche non adatte al consumo umano. Tuttavia un imprenditore, residente in Cina, ha dato alcuni morsi a una saponetta ed è ancora vivo. Non si tratta di un imprenditore qualunque: l'uomo è il proprietario di una società cinese che commercializza prodotti per la pulizia personale e per il bucato. Il video che lo ritrae mentre addenta del sapone solido è stato registrato durante un incontro con i dipendenti ed è stato pubblicato sui social, diventando subito virale.

Cina, imprenditore mangia sapone davanti a tutti: il motivo

Per l'esattezza, l'uomo ha mangiato del sapone per bucato. Perché lo ha fatto? Per dimostrare in maniera incontrovertibile che non contiene sostanze chimiche, ma soltanto alcali (sale ionico), grassi animali e latte. Per convincere tutti che quanto scritto nelle pubblicità è vero, l'uomo ha ingerito alcuni pezzetti della barra di sapone mentre i dipendenti lo filmavano. Dopo averli ingoiati, ha bevuto un po' d'acqua, per far sì che scendessero più facilmente. "Non ci sono sostanze tossiche, sa di grassi ovini e caprini e non ci sono effetti collaterali. Quando entra nel corpo, si digerisce senza problemi", ha dichiarato.



"Non ci sono additivi come talco o agenti sbiancanti come il diossido di titanio", ha concluso. Ovviamente un video del genere non poteva non scatenare qualche commento sarcastico. C'è chi assicura che ne farà una scorta, in modo che qualora si verifichi un disastro naturale, avrà cibo da mangiare per giorni. Ovviamente si tratta di un caso molto particolare, di un sapone che è stato prodotto senza l'uso di additivi chimici, ma questo prodotto è fatto per l'uso esterno e serve a lavare i panni sporchi. Sconsigliamo vivamente a chiunque di imitare il comportamento dell'imprenditore, perché si tratta di un sapone venduto in Cina e non commercializzato qui. Anche se un giorno doveste trovare nel vostro negozio di fiducia saponi di "origine animale", è comunque evitabile mangiarli. La Tide Pods Challenge ci insegna che è meglio non emulare comportamenti del genere.

