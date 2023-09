"Vicino Milano c'è un posto dove puoi mangiare caramelle gratis", il video parodia è geniale

"Lo sapevi che esiste un posto vicino Milano dove puoi mangiare caramelle gratis?", inizia così il video di due ragazzi che fanno il verso ai tiktoker di professione. La coppia ha conquistato il popolo del web per il modo di prendere in giro (bonariamente) le movenze e gli slogan dei content creator.

Da ormai diversi anni, TikTok è il social preferito dei giovanissimi (Under 21) italiani, avendo superato anche Instagam. Sull'app cinese si trova un numero enorme di video e, per ora, la portata organica (non a pagamento) è ancora molto alta, per la gioia di chi ha buone idee e nessuna intenzione di investire in pubblicità. Centinaia di persone hanno ottenuto un buon seguito su TikTok grazie ad alcuni video andati virali. Alcuni contenuti sono totalmente inutili e talvolta perfino disinformativi, mentre ce ne sono altri interessanti e meritevoli del tempo che viene dedicato loro.

Su TikTok abbondano i video tutti uguali: ripresa dall'alto iniziale, sorrisi finti, giro a 360°, saltelli e inviti a commentare. Quasi sempre i filmati iniziano con frasi del tipo: "Lo sapevi che a Milano esiste un posto dove puoi mangiare a sbafo e pagare pochissimo?". Come su tutti i social, i video a tema food funzionano e non a caso i content creator di questo settore abbondano. Qualcuno, finalmente, ha trovato un modo perfetto per prendere in giro il finto entusiasmo, i sorrisoni, i testi pieni di emoji e le frasi fotocopia ("Seguimi per altri video", "Vieni con me") mostrati per tenere alta l'attenzione degli utenti.

"Caramelle gratis a Milano", il video parodia è geniale

Stefano Camporese ha oltre 16.000 follower su TikTok. Tutti i suoi video sono parodie dei tiktoker di professione, che raccontano di "posti segreti" e non dove poter mangiare a poco o dove vivere un'esperienza unica. L'ultimo video di Camporese ha già superato le 500.000 visualizzazioni e parla di caramelle. Spesso molti tiktoker per catturare l'attenzione dicono "vicino Milano", ma il posto è in un'altra provincia ad almeno due ore di auto dal capoluogo lombardo. Non a caso, l'autore del video dice: "Mi trovo a Ravenna, vicino Milano e qui puoi avere caramelle gratis".

Indovinate un po'? Si tratta dello studio psichiatrico! "Mi è bastato spiegare alla professionista la mia situazione familiare che subito mi ha regalato un sacco di caramelle". Insomma, un modo geniale di fare la parodia dei tiktoker sempre sorridenti che hanno sempre qualcosa da raccontare su posti dove mangiare gratis. Anche nei commenti, molte persone fanno il verso di coloro che hanno i tiktoker come idoli: "Ci vado anche io! È bellissimo, speriamo che non ci vadano tutti adesso", con tante emoji. Viva la satira, sempre e comunque.

