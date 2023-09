Tatuaggi in cinese, insegnante madrelingua ne traduce alcuni trovati sul web: "Ridicoli!"

In Italia e nel mondo, abbondano i tatuaggi con caratteri (si dice così e non 'ideogrammi') cinesi. Se prima di farli non ci si consulta con una persona madrelingua, si possono commettere errori gravissimi (e anche ridicoli).

Tra la popolazione adulta, oltre 3 italiani su 10 hanno almeno un tatuaggio. La nostra, infatti, è la nazione in cui c'è la percentuale più alta di persone tatuate (38%); seguono Svezia e Stati Uniti, che oscillano tra 36 e 37%. Parlando di statistiche, è stato stimato che una persona su tre si pente di almeno uno dei disegni o delle scritte sulla propria pelle. Spesso perdono significato e/o importanza, altre volte semplicemente non piacciono più come nel giorno della seduta dal tatuatore.

In Italia, i tatuaggi più comuni sono le scritte. Che sia il nome del proprio partner, madre o padre, oppure una semplice parola che piace, poco importa. Piuttosto comuni sono le parole o le frasi nelle lingue straniere: inglese, arabo e cinese dopo le tre più diffuse nel nostro paese. Dal momento che una percentuale bassissima di italiani sa scrivere i caratteri cinesi, spesso ci si affida ai traduttori automatici, che talvolta possono sbagliare. Una madrelingua cinese ha raccolto alcuni tatuaggi trovati sul web ed ha spiegato cosa significassero quei caratteri. Ve lo anticipiamo: alcuni sono esilaranti.

Tatuaggi in cinese, gli errori più madornali

Premessa: nessuno sa cosa volessero scrivere i soggetti in questione sulla propria pelle. C'è una possibilità che qualcuno di loro abbia compiuto un gesto di goliardia, consapevole che in pochi sanno tradurre i caratteri cinesi. Non è da scartare neppure l'ipotesi che siano stati vittima di uno scherzo: un amico che si è finto esperto in cinese, potrebbe aver tradotto alcune parolacce. Perché, nella maggior parte dei casi, sono insulti o frasi senza senso. Ecco il video in inglese dell'insegnante madrelingua di cinese di alcuni tatuaggi trovati sui social. Nel paragrafo successivo la traduzione in italiano per chi non lo parlasse.

"Gold pig" vuol dire "Maiale d'oro" ed è al contrario. Non male come inizio. "Cheap girl" è "Ragazza economica". Male male. Il terzo è semplicemente l'aggettivo "povero". Il quarto è geniale: lungo i quattro angoli viene composta la frase: "Questo è un tatuaggio". Il quinto è assurdo: "Eunuco". Il sesto e il settimo sono i più ridicoli in assoluto: "Pazza diarrea" e "Cacca". Non abbiamo motivo di dubitare della correttezza delle traduzioni dell'insegnante cinese. Insomma, se proprio un giorno doveste tatuarvi una frase o una parola in questa lingua, assicuratevi di parlarne prima con un madrelingua o con una persona laureata in cinese. Possibilmente quacluno di cui vi fidate e non un soggetto che potrebbe sfruttare la vostra ignoranza per farvi uno scherzo pesantissimo...

LEGGI ANCHE: Papà stabilisce record mondiale per sua figlia: ecco quanti tatuaggi le ha dedicato