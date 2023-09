Puglia, davanti alla casa ad Andria spunta un cartello surreale: "Se vuoi imparare lo yoga, devi..."

Puglia, davanti a un'abitazione di Andria spunta un cartello severo, ma giusto. Fa molto ridere anche se è surreale ed è contro i padroni incivili di cani

Andria, una città situata nella regione della Puglia, in Italia, è una destinazione ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Questa affascinante località offre una varietà di attrazioni che la rendono un luogo affascinante da visitare. Una delle sue principali bellezze è il "Castel del Monte". Questo sito è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO ed è considerato uno dei migliori esempi di architettura medievale in Europa. Il castello, costruito nel XIII secolo dall'imperatore Federico II, presenta una struttura a pianta ottagonale unica e una serie di sale e cortili che raccontano la storia del periodo. La simmetria e l'armonia dell'edificio lo rendono un luogo di grande interesse architettonico e storico.

Un'altra attrazione notevole ad Andria è la "Cattedrale di Santa Maria Assunta". Questa maestosa chiesa, risalente al XIII secolo, presenta un'impressionante facciata romanica e un interno decorato con affreschi e opere d'arte religiose. È un luogo di preghiera e riflessione, oltre che un importante punto di riferimento culturale della città. Il "Museo Nazionale di Andria" è un altro posto che attrae gli amanti dell'arte e della storia. Esso ospita una vasta collezione di reperti archeologici, tra cui manufatti provenienti da scavi archeologici locali come i celebri sarcofagi. Questi ultimi risalgono all'epoca romana e sono considerati dei capolavori dell'arte funeraria.

Andria è anche famosa per la produzione di olio d'oliva di alta qualità. Visitare una delle numerose aziende agricole locali e partecipare a una degustazione di olio d'oliva è un'esperienza unica che permette ai visitatori di scoprire i segreti della produzione dell'olio extravergine pugliese. La città è circondata da uno splendido paesaggio rurale, caratterizzato da uliveti, vigneti e campi coltivati. Tale area offre l'opportunità di esplorare la campagna pugliese e scoprire le tradizioni agricole locali. Infine, l'arte culinaria qui è un'altra delle attrazioni principali. La cucina pugliese è rinomata per i suoi piatti a base di pasta fresca, pesce, olio d'oliva e prodotti locali. I ristoranti e le trattorie della città offrono l'opportunità di gustare piatti tradizionali pugliesi in un'atmosfera accogliente. Ma la bellezza, alle volte, è anche nascosta in piccolissimi oggetti... Come cartelli.

Puglia, ad Andria spunta un cartello esilarante contro i padroni incivili di cani: ecco cosa recita

Andria è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali, che offre ai visitatori una varietà di attrazioni interessanti. Dall'imponente Castel del Monte alla Cattedrale di Santa Maria Assunta, dal Museo Nazionale alle aziende agricole di produzione di olio d'oliva, è una destinazione affascinante che permette di scoprire la Puglia autentica. E non mancano angoli divertenti in questa zona. In particolare, uno viene segnalato dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4.

Ebbene, davanti a un'abitazione è comparso un avviso contro coloro i quali non puliscono gli escrementi dei propri animali. Il cartello surreale (ma in fondo giusto) recita: "Vuoi imparare lo yoga? Comincia subito! Piegati in avanti e raccogli la CAC*A DEL TUO CANE. Questa è conosciuta come POSIZIONE DELL'UOMO CIVILE".

