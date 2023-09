Napoli, va all'osteria e mostra lo scontrino: "Per gnocchi alla sorrentina, spaghetti a vongole, parmigiana, polpette e dolci paghiamo..."

Napoli, si reca in un'osteria e qui mostra il conto segnato dallo scontrino: ecco quanto ha pagato per diverse pietanze tipiche

Napoli, una delle città più vibranti e affascinanti d'Italia, è famosa non solo per la sua straordinaria bellezza e cultura, ma anche per la sua eccezionale cucina. Essa è rinomata per la sua semplicità e l'uso sapiente di ingredienti locali, ed è considerata una delle più autentiche e deliziose d'Italia. Una delle pietanze più emblematiche della zona partenopea è la "pizza margherita", caratterizzata da una base sottile e soffice, condita con pomodoro fresco, mozzarella di bufala, basilico e olio d'oliva. Inoltre, è cotta in forno a legna e rappresenta un'autentica gioia per il palato.

Oltre alla pizza, Napoli è famosa anche per la "pasta alla genovese", una pietanza che combina pasta fresca con una salsa ricca a base di carne di manzo, cipolle, pomodoro e vino rosso. La "pasta al pomodoro e basilico" è un'altra specialità spesso arricchita con formaggio parmigiano. 'Partenope' è anche il luogo d'origine del "ragù napoletano", una salsa di carne ricca e gustosa che viene tradizionalmente servita con pasta o lasagne. Questo sugo è preparato con carne di manzo, maiale e salsiccia, cotto lentamente con pomodoro, cipolle e vino rosso. È un piatto che richiede tempo e cura nella preparazione ed è una vera delizia per gli appassionati della cucina locale.

Per gli amanti del pesce, Napoli offre una varietà di prelibatezze del mare. Il "fritto misto" di pesce è un piatto popolare che comprende una selezione di frutti di mare fritti, come calamari, gamberetti e alici. Ma c'è pure il "pesce al cartoccio", una preparazione in cui il pesce è cotto in un involucro di carta o foglie di alluminio con aromi, pomodoro e olio d'oliva. Il capoluogo della Campania è anche famoso per i suoi dolci. La "sfogliatella" è un dessert ricco di pasta sfoglia ripiena di ricotta dolce o crema pasticciera, spolverata con zucchero a velo. L'"espresso napoletano" è una bevanda fondamentale, spesso accompagnata da un tocco di limone o una scorza di arancia. Infine, il gelato locale è famoso in tutto il mondo. Ma quanto costa mangiare piatti tradizionali in un'osteria, ad esempio?

In conclusione, Napoli è una destinazione culinaria straordinaria che celebra la tradizione gastronomica del sud Italia. Con piatti come la pizza margherita, il ragù, il pesce fritto e i dolci come la sfogliatella, i visitatori possono immergersi nei sapori autentici della città. La cucina locale è una vera e propria esperienza per il palato, riflettendo l'amore della città per i prodotti tipici e le tradizioni tramandate da generazioni. A tal proposito, nella località si possono trovare tante osterie.

In una di queste è stato un utente di Facebook (del quale per privacy non faremo il nome). Quest'ultimo su un gruppo pubblico di recensioni di locali, mostra lo scontrino per un pasto tipico napoletano. Ebbene, in totale per pane, una porzione di polpette al sugo, una parmigiana di melanzane, spaghetti a vongole, gnocchi alla sorrentina, una fetta di pastiera, due tiramisù, vino e acqua la spesa è stata di 50 euro.

