Gatto sale sul tapis roulant acceso: il risultato è disastroso ed esilarante al contempo

Cosa potrà mai andare storto quando un gatto sale su un tapis roulant acceso? Un esemplare dal pelo lungo lo ha fatto e, come prevedibile, in pochi secondi è successo di tutto.

Avere un gatto in casa porta tante piccole gioie nel corso della giornata. Oltre al piacere che si prova accarezzandolo e ascoltando il suono delle sue fusa, spesso quest'animale si rende protagonista di scene esilaranti. Ognuno di noi ha visto il proprio felino iniziare a correre senza motivo, oppure spaventarsi per un'ombra, per un rumore improvviso o per un oggetto che non aveva mai visto prima. Tuttavia il rischio di tenere un gatto 24 ore su 24 dentro casa è che inizi a ingrassare e, lentamente, sviluppare piccoli e grandi problemi di salute per via dell'aumento del peso corporeo.

Per questo motivo, fargli praticare esercizio fisico ogni giorno è importantissimo. Già comprargli palline, piccoli peluche e giocattoli con corde è un buon passo in avanti, almeno per stimolare la sua mente. Molti padroni acquistano anche il famoso albero per gatti, una struttura che permette loro di arrampicarsi, nascondersi e in generale muoversi. L'ideale sarebbe permettere al proprio gatto di trascorrere del tempo all'aperto, chiaramente in maniera controllata e sicura. Camminare in spazi più ampi di un'abitazione farà bene al suo corpo e alla sua mente.

Il gatto e il tapis roulant

Un video è diventato virale su TikTok. Il padrone di due gatti ha acceso il tapis roulant che ha in casa ed ha portato i suoi felini nella stanza in questione. Quello a pelo folto prende coraggio e decide di salire, mentre l'altro si limita a osservare il tutto da una posizione strana: con i piedi sulla banda di plastica, toccando di tanto in tanto il tappeto. Il primo approccio del felino dal pelo lungo è disastroso: non riesce a calibrare la velocità e scivola giù; successivamente cade in maniera rovinosa, per poi assumere un'andatura regolare:

Se già quanto combina il primo gatto non fosse già abbastanza comico, molti hanno notato il comportamento del secondo: è come se 'aiutasse' il tappeto ad andare più veloce, 'spingendolo' con la zampetta. Al di là di tutto, il tapis roulant, se opportunamente utilizzato, può essere uno strumento utile anche per un gatto. Se l'animale non vuole o non può uscire spesso di casa per muoversi (magari abita in una grande città), fargli fare un po' di esercizio in questo modo è una buona idea. I gatti che vivono in casa tendono a ingrassare molto facilmente proprio perché i loro movimenti fisici sono ridottissimi. Con un po' di pratica, anche loro impareranno ad andare sul tapis roulant, magari evitando cadute rovinose come quella che si vede a inizio video.

