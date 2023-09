Basilicata, va al ristorante a Laurenzana e mostra lo scontrino: "Ecco quanto ho speso per mangiare carne"

Vanno in Basilicata al ristorante di Laurenzana e pubblicano lo scontrino sui social: ecco la spesa per mangiare un menù di terra

Laurenzana, una pittoresca città situata in Basilicata, è un luogo che offre un'esperienza culinaria autentica che riflette la ricca tradizione gastronomica del sud Italia. Questa affascinante località, immersa tra le colline e i paesaggi suggestivi della regione, è rinomata per la sua cucina rustica e saporita. Uno dei piatti più emblematici della zona è la "lucanica", una salsiccia di maiale stagionata e speziata che riflette la tradizione salumeria locale. Queste salsicce sono spesso grigliate o arrostite e servite con pane casereccio o polenta. Si tratta di un piatto essenziale per chi desidera assaporare i sapori genuini e robusti del luogo.

La pasta è un altro elemento fondamentale della cucina locale. Piatti come la "lagane e ceci" sono un esempio di pietanza tradizionale che combina pasta fresca, spesso a forma di strisce larghe, con ceci e una salsa ricca a base di pomodoro, aglio, rosmarino e olio d'oliva. Questa pietanza rappresenta la cucina casalinga e confortante che caratterizza Laurenzana. Qui non mancano anche i funghi porcini che crescono abbondantemente nei boschi circostanti. Essi sono spesso utilizzati per preparare piatti di pasta conditi con una salsa ricca a base -appunto - di funghi, aglio, prezzemolo e olio d'oliva. Tale piatto raffigura la connessione profonda tra la cucina locale e la natura circostante.

Per chi ama i formaggi, Laurenzana offre l'opportunità di assaporare pecorini freschi e stagionati di alta qualità, prodotti localmente e spesso serviti con miele e noci, in modo da creare un contrasto di sapori e consistenze che delizia il palato. Gli oli d'oliva della Basilicata sono noti per la loro alta qualità, e la città di quest'articolo non fa eccezione. Infine, i dolci tradizionali della zona sono un'autentica delizia. Ad esempio, la "frutticella" è un dessert, preparato con fichi secchi, noci, miele e spezie. Rappresenta un'eccellenza della pasticceria locale e una conclusione dolce per un pasto lucano. Ma qual è la spesa per un bel menù di terra in zona?

Basilicata, al ristorante a Laurenzana a pranzo in due spendono...

In effetti, Laurenzana è una destinazione culinaria che offre una varietà di piatti e sapori tradizionali italiani. La sua cucina rustica, basata su ingredienti locali di alta qualità, dona un'esperienza culinaria autentica che cattura l'essenza della regione. Con piatti come la lucanica, la pasta ai funghi porcini, i formaggi pecorini e gli oli d'oliva locali, si tratta una destinazione gastronomica da non perdere per chi vuole gustare il meglio della Basilicata. Ma a che prezzo? Naturalmente, la spesa varia al variare del cibo e del locale scelto.

Per fare un esempio, su un gruppo Facebook che si occupa di recensire ristoranti, un utente (del quale non verrà fatto il nome per privacy) ha lasciato uno scontrino che segna una spesa di 28 euro per un pranzo per due persone composto da due piatti di ravioli, una costata di maiale con peperoni sottaceto, frutta, un caffè, una bottiglia di acqua ed un quarto di vino.

