Clochard riceve un taglio di barba e capelli e diventa un'altra persona: "Sembra un miliardiario"

Un clochard che probabilmente non vedeva forbici e rasoi da circa due decenni ha incontrato un barbiere che lo ha rimesso a nuovo - e non è un'iperbole. Dopo taglio di barba, capelli e sopracciglia, l'uomo ha cambiato aspetto e secondo alcuni ora assomiglia a un miliardario.

La cura delle persone senza fissa dimora, spesso chiamate con il termine francese clochard, è una questione complessa. Ogni essere umano ha diritto all'accesso di cibo, acqua potabile, un rifugio in cui trascorrere la notte e assistenza sanitaria quando necessario. Con enormi difficoltà, lo Stato italiano garantisce questi servizi a tutte le persone bisognose, con l'aiuto di associazioni laiche e religiose. Il problema è che alcuni di loro sono invisibili, nel vero senso della parola e censirli è molto complicato, specie nelle grandi città.

Non mancano poi i clochard che hanno scelto questa vita e non accettano aiuto, se non quando si trovano in condizioni disperate. A rendere ancora più complicato il problema è il fatto che molti di loro soffrano di problemi di salute mentale e avrebbero bisgno di supporto psicologico; stesso discorso per l'abuso di sostanze stupefacenti, triste normalità tra le persone senza fissa dimora. Su Twitter è diventato virale il video di un uomo che ha una barba lunghissima, unita a capelli e sopracciglia che non vengono tagliate da decenni (senza esagerare). Questa persona ha avuto la fortuna di incontrare un barbiere che gratuitamente l'ha rimesso a nuovo.

Clochard viene 'rimesso a nuovo' dal barbiere

Il protagonista del video ha delle sopracciglia incredibilmente lunghe, oltre a dei capelli e una barba altrettanto folti. Un barbiere, con l'aiuto di forbici, rasoi elettrici e creme per le cerette, riesce a metterlo a nuovo. Nella parte finale, gli cambia anche colore dei capelli con un parrucchino e delle sopracciglia e della barba con una tintura apposita. L'uomo appare totalmente trasformato, anche grazie al cambio di abbigliamento. Non a caso, uno dei commenti con più 'Mi piace' recita: "È passato da clochard a milionario proprietario di uno yacht":

Nasıl bir değişim, sokakta yaşayan adam adeta Don Juan oldu 😀 pic.twitter.com/LGenAwoc8Z — Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu (@drkaanyl) September 23, 2023

Il video è sicuramente di forte impatto, ma qualcuno sostiene che possa essere falso. In particolar modo le sopracciglia del clochard destano sospetti. Sicuramente ad alcune persone sono molto folte, ma quelle dell'uomo nel video sembrano davvero innaturali. I capelli e la barba, al contrario, sembrano naturalmente lunghi e anche il modo in cui vengono tagliati appare spontaneo. Difficile da dire, ma una cosa è certa: il video, a primo impatto, è molto forte e mostra una trasformazione radicale. Spesso, nel gergo, si usa l'espressione "barboni" per riferirsi ai senzatetto e forse in questo video risiede la spiegazione della nascita di suddetto termine.

