Campania, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per mangiare pesce a Praiano"

Campania, si recano al ristorante di pesce a Praiano e pubblicano lo scontrino: ecco cosa hanno mangiato e quanto hanno speso

Praiano, una pittoresca località situata lungo la Costa Amalfitana nella regione della Campania, è famosa non solo per la sua bellezza naturale mozzafiato e le acque cristalline del Mar Tirreno, ma anche per la sua affascinante tradizione culinaria. La cucina locale è un vero tesoro nascosto che celebra i sapori autentici della regione. Uno dei piatti più iconici del posto sono gli "scialatielli ai frutti di mare". Questa pasta fresca simile alle tagliatelle è spesso condita con una salsa ricca a base di frutti di mare, come cozze, vongole, calamari e gamberi, in un sugo leggero a base di pomodoro, aglio, prezzemolo e olio d'oliva. Trattasi di una combinazione di sapori marini freschi che cattura l'essenza del Mediterraneo.

La "zuppa di pesce" è un altro piatto classico di Praiano. Tale zuppa abbondante e saporita è preparata con una miscela di pesci locali, come orate, triglie e saraghi, cucinati in un brodo di pomodoro e aromatizzati con aglio, peperoncino e prezzemolo. È un piatto che rispecchia la tradizione della pesca nella regione e offre una vera esplosione di sapori del mare. Il "limone", poi, è un ingrediente chiave nella cucina campana, ed è particolarmente famoso in Costiera. La zona è circondata da rigogliosi limoneti e produce il famoso "limoncello", un liquore digestivo a base di limoni locali, zucchero e alcool. Esso è spesso offerto come digestivo alla fine di un pasto o utilizzato per preparare dolci come il "babà al limoncello".

I "frutti di mare alla griglia" sono un piatto classico per chi ama i sapori del mare. Pesce fresco, come pesce spada, gamberi, e calamari, è preparato alla griglia con olio d'oliva e aromatizzato con erbe aromatiche locali. Questo piatto rappresenta un'eccellenza della cucina locale e offre un sapore meraviglioso. La cucina di Praiano include anche piatti tradizionali italiani come la "melanzane alla parmigiana" e la "pizza margherita". Queste pietanze, preparate con ingredienti freschi e di alta qualità, rispecchiano l'arte culinaria italiana e sono delizie per il palato. Infine, il gelato italiano è una tappa obbligata in zona. Gelaterie locali offrono una vasta gamma di gusti, tra cui il classico "limone", "fragola", "cioccolato" e molti altri. Ma quanto si spende per mangiare pesce da queste parti?

Campania, spunta lo scontrino di un pasto di pesce a Praiano: ecco quanto si spende

In effetti, Praiano in Campania è una destinazione culinaria straordinaria che celebra la tradizione gastronomica della regione. Con piatti come gli scialatielli ai frutti di mare, la zuppa di pesce, il limoncello e i frutti di mare alla griglia, i visitatori possono immergersi nei sapori autentici della Costiera Amalfitana. Ma a che prezzo? Ovviamente, tutto dipende dal locale che si sceglie e dal cibo che si ordina.

Per esempio, su Facebook è spuntato uno scontrino - su un gruppo pubblico dedicato alle recensioni di ristoranti, mostrato da un utente (del quale non verrà fatto il nome per privacy). Ebbene, la ricevuta segna una spesa di 86 euro (43 a persona) per un ordine composto da: una porzione di paccheri con baccalà, un risotto alla pescatora, una frittura di pesce, una bottiglia d'acqua e un prosecco.

