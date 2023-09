Riciclo creativo, ricavano un bracciale da una vecchia forchetta: ecco come

Il riciclo è fondamentale in un mondo sempre più inquinato. Sul web è spuntato il filmato di una forchetta trasformata in un vero e proprio bracciale. Il metodo è relativamente semplice.

Negli ultimi dieci anni, sempre più persone hanno presa coscienza del fatto che il nostro pianeta è molto inquinato. Sia la terraferma che gli oceani sono strapieni di rifiuti di ogni genere. Se molti materiali si decompongono naturalmente, ce ne sono altri che possono impiegare secoli (nel vero senso della parola) per sparire senza l'intervento umano, come la plastica. Per questi motivi, negli ultimi tempi sempre più gente sta cercando di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, in particolare quelli di plastica. Altri ricorrono al riciclo creativo.

Questa pratica ecologica, sostanzialmente, consiste nel riutilizzare oggetti per crearne di nuovi, sia utili che di decorazione. Un esempio sono i mobili fatti con pallet. Sempre più persone li assemblano, li dipingono per poi trasformarli in tavoli, poltrone, sedie e perfino letti. Un altro esempio riguarda l'abbigliamento: con vecchi jeans, ad esempio, si possono creare delle borse leggere a cui aggiungere dettagli (magari pezzi di stoffe differenti) per renderle davvero uniche. Molti fanno riciclo creativo anche con le bottiglie di alcolici vuote, trasformandole in basi per piccoli lampadari da comodino. Insomma, basta un pizzico di fantasia e molti oggetti possono avere una seconda vita: si fa bene all'ambiente e al proprio portafogli.

Riciclo creativo, la forchetta diventa un bracciale

Cassandra, artista americana, ha pubblicato un video che è un esempio perfetto di riciclo creativo. Iniziando una normalissima forchetta, peraltro di buona qualità, la donna ha creato quello che viene definito un 'bracciale chic'. Il video è estremamente velocizzato, ma i passaggi salienti sono piuttosto chiari. C'è bisogno di vari ferri (è proprio il caso di dirlo) del mestiere. Piegando alcuni pezzi della forchetta, con un po' di impegno, si può ottenere un risultato eccellente. Ecco il video diventato virale su Twitter:

🍴 This chic bracelet is made from a regular fork 👏 pic.twitter.com/LxMTCIySBT — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 20, 2023

Questo è solo uno dei tanti esempi di riciclo creativo che si possono realizzare con le posate. Alcune persone piegano forchette e cucchiai e li trasformano in ganci che fungono da porta asciugamani in bagno. A molti sarà capitato di vedere una forchetta e un cucchiaio anche come lancette di un orologio analgoico, quasi sempre posizionato in cucina. Tantissime persone, a casa, hanno un servizio di posate che non usano praticamente mai. Anziché lasciarle in eterno nel cassetto, si potrebbe dare loro una seconda vita e riciclarle come pezzo di arredamento o come accessorio in altri ambienti della casa. In questa fase così delicata per il nostro pianeta, la vera rivoluzione è non produrre più rifiuti rispetto alle quantità strettamente necessarie.

LEGGI ANCHE: Riciclo creativo: dai nuova vita agli oggetti in disuso