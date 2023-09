"Mi hanno fatto pagare un bicchiere di plastica al bar": l'influencer mostra lo scontrino con il prezzo

Una nota influencer racconta come le abbiano fatto pagare un bicchiere di plastica in un bar, dopodiché mostra lo scontrino: ecco cos'è successo

L'aumento dei prezzi, soprattutto nel settore della ristorazione, è un tema di grande attualità e di crescente preoccupazione per molte persone. Questo fenomeno, noto come inflazione, è influenzato da diversi fattori economici e sociali che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana della gente. Tra le cause dell'aumento dei prezzi nella ristorazione vi è l'aumento dei costi dei fornitori (a sua volta dipendente dall'aumento dei prezzi di materie prime, dei carburanti o delle spese di trasporto). Anche l'aumento dei salari minimi per il personale ha generato una crescita dei prezzi e lo stesso dicasi per i costi di gestione. Il Covid, poi, ci ha messo il suo zampino con restrizioni, chiusure temporanee e così via.

Quest'estate, se ne sono accorti tutti, è stata l'estate degli scontrini. Sui social moltissimi utenti hanno mostrato quelle che sono state percepite da loro come ingiustizie o al contrario ricevute vantaggiose. Stavolta a mostrare uno scontrino pazzo è un'influencer che si è ritrovata a pagare un bicchiere d'acqua vuoto: ecco tutta la storia.

Influencer mostra lo scontrino di un bar: "Quanto ho pagato per un bicchiere di plastica vuoto"

L'influencer Francesca Laz3cca (@laz3cca), molto attiva soprattutto su TiKTok ha recentemente postato un video nel quale racconta la sua disavventura in un bar. Gli eventi potrebbero aver avuto luogo in Sardegna, dal momento che - circa quando è apparso il video che vi lasciamo di seguito, su Instagram ve n'era uno che la mostrava vestita allo stesso modo all'aeroporto di Cagliari. Ma scopriamo nel dettaglio cos'è accaduto prima che la giovane content creator partisse.

"Ci hanno fatto pagare un bicchiere di plastica al bar. Siamo in vacanza e il signorino qui si è preso una bella febbre. Oddio, però già si è abbassata. Siamo andati in farmacia, abbiamo preso un'aspirina e ci serviva un bicchiere per scioglierla dentro. Va al primo bar con l'aspirina in mano, chiede un bicchiere e gli dicono: 'Non abbiamo bicchieri e l'acqua non è potabile'. Lo vedo poco credibile. Andiamo al secondo bar e chiedo: 'Posso avere un bicchiere per prendere l'aspirina?'. '10 centesimi'. Fai vedere lo scontrino. Noi glieli abbiamo dati, per carità, però...", spiega nel suo TikTok Francesca, mostrando la ricevuta per 10 centesimi di bicchiere vuoto di plastica.

"Capisco che per te ha un prezzo anche il bicchiere di plastica e capisco che sei un'attività e devi guadagnare, tutto quello che vuoi tu però per cortesia. Ma non è che posso dire, è solo quel bar. Il primo ha detto: 'Non ho i bicchieri', ma com'è possibile? Avrei preferito, come quando chiedi di andare in bagno e ti dicono: 'No, è solo per chi consuma'. Però...è un bicchiere! Vabbè, è andata così", conclude con un sorriso amaro.

