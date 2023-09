Rovista nell'immondizia e trova merce per 1000$: ecco come ha fatto

Esistono persone che rovistano nell'immondizia per professione. Se si sa dove guardare, si possono trovare oggetti dal valore commerciale altissimo. Un tiktoker esperto in questo ambito ha svoltato la sua giornata, trovando (letteralmente) 1000$ nella spazzatura.

A ognuno di noi è capitato, soprattutto camminando nelle grandi città, di notare gente che rovista nell'immondizia. Ci sono persone che lo fanno per necessità, nella speranza di trovare cibo, e altre che cercano di recuperare oggetti qualsiasi per poi rivenderli, anche a pochi euro. A scanso di equivoci, va detto che in Italia è vietato estrarre rifiuti dai bidoni pubblici. Una volta conferiti al loro interno, diventano di proprietà del comune, che ha l'obbligo di provvedere al loro smaltimento. Per sbaglio o per ignoranza, talvolta nell'immondizia vanno a finire anche oggetti dal valore economico medio-alto.

Un esempio sono i vestiti o gli accessori: alcune persone si sbarazzano di maglie, jeans e borse che, se rivenduti usati, avrebbero potuto fruttare diverse decine di euro. Dal momento che il mercato dell'abbigliamento di seconda mano è in forte ascesa, oggi più che mai conviene rivendere vestiti che non si indossano più. Esistono anche persone che rovistano nell'immondizia quasi per mestiere. Su TikTok uno dei profili più seguiti appartenente a questa categoria è 'Love in the dumpster'. Stando alle informazioni in biografia, l'uomo e la donna che lo gestiscono si sarebbero conosciuti in una discarica (in inglese 'dumpster' può indicare sia "discarica" che "cassonetto dell'immondizia").

Trova oltre 1000$ di merce nell'immondizia

Il tiktoker in questione, in un video recente, ha ammesso che la sua giornata era iniziata nel migliore dei modi. L'uomo, infatti, ha visionato un enorme cassone dell'immondizia, che a quanto pare si trovava all'esterno di un appartamento appena costruito. Che dei lavori fossero finiti da poco lo si intuisce dal tanto materiale di risulta gettato nell'immondizia. Il tiktoker, infatti, ha trovato anche altri oggetti da lavoro, compresi dei sacchetti di malta colabile. A svoltargli la giornata sono tre secchi di membrana impermeabilizzante, mai aperti, che online vengono venuti a 384$ al secchio.

Il calcolo è facile: 384 x 3 = oltre 1.150$. Chiaramente il tiktoker non potrà rivenderli allo stesso idenetico prezzo online, ma anche se togliesse 40$ al secchio (d'altronde sono sigillati), avrebbe guadagnato poco più di 1000$. Soldi trovati nell'immondizia e non è una metafora. L'autore del video sostiene che l'impresa di costruzioni dev'essere molto ricca se getta via tre secchi di quel materiale e non pensa nemmeno di riportarli in deposito. Lui stesso ammette che se fosse stato solo uno, forse non l'avrebbe portato a casa, ma tre gli svolteranno una bella cifra. Molte persone, per necessità, rovistano nei cassonetti, ma c'è chi ha portato quest'attività al livello successivo. Sul canale di @loveinthedumpster si trovano tanti altri video che mostrano esperienze simili. Nei paesi ricchi, spesso, nell'immondizia finiscono oggetti in buono stato o - in casi estremi - materiali edilizi dal valore di circa 350€ nemmeno aperti. C'è crisi, ma non troppa.



LEGGI ANCHE: Milano, cittadino esasperato lascia una scritta sul cestino dell'immondizia: "I rifiuti di casa tua mettili nel..."