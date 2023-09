Yogurt, scienziato lo analizza al microscopio: "Guarda cosa mangi quando fai lo spuntino"

Uno scienziato analizza lo yogurt al microscopio e condivide su TikTok quello che c'è da vedere in merito...

Lo yogurt è un alimento versatile e nutriente che ha conquistato il palato di molte persone in tutto il mondo. Originario delle regioni del Medio Oriente e del Caucaso, ha una storia millenaria e ha svolto un ruolo importante nelle tradizioni alimentari di diverse culture. Esso è prodotto dalla fermentazione del latte, solitamente di mucca, capra o pecora, attraverso l'azione di batteri lattici come Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Essi trasformano il lattosio presente nel latte in acido lattico, dando al prodotto finale la sua consistenza cremosa e il sapore leggermente acidulo.

Lo yogurt è ricco di nutrienti essenziali, tra cui proteine di alta qualità, calcio, vitamine del gruppo B (in particolare B12), e probiotici benefici per la salute intestinale. La presenza di probiotici, come Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum, rende lo yogurt un alimento probiotico naturale che può contribuire a migliorare la salute digestiva e a ridurre i problemi intestinali come il gonfiore e la diarrea. Quest'alimento fornisce proteine di alta qualità, essenziali per la crescita e il mantenimento dei tessuti muscolari, e il calcio, che è importante per la salute delle ossa. Inoltre, può essere un alleato nella gestione del peso poiché la sua ricchezza proteica favorisce la sazietà.

L'assunzione di yogurt è stata associata a una riduzione del rischio di malattie cardiache grazie al suo contenuto di grassi insaturi e alla presenza di calcio e potassio. I probiotici presenti in questo alimento possono sostenere il sistema immunitario, aiutando il corpo a combattere le infezioni. Insomma, ci sono tanti motivi per mangiare yogurt, ma siete sicuri che ci riuscirete ancora dopo questo video?

Yogurt visto al microscopio da uno scienziato: ecco com'è fatto

Lo yogurt è un alimento ricco di nutrienti, versatile e benefico per la salute che può essere incorporato in una varietà di diete e stili di vita. La sua storia lunga e illustre e i suoi molteplici benefici lo rendono una scelta sana e gustosa per coloro che cercano di mantenere un'alimentazione equilibrata. La composizione di tale cibo viene confermata su TikTok anche da uno scienziato che lo analizza al microscopio: @dottor_microscope.

Quest'ultimo, in uno dei suoi recenti video mostra com'è fatto lo yogurt sotto la lente d'ingrandimento e scrive in sovra-impressione: "Ma lo sai che quando mangi lo yogurt ci sono loro? Nello yogurt sono presenti i batteri lattici (responsabili della fermentazione) e in alcuni, i probiotici, questi ultimi arrivano fino all'intestino sopravvivendo all'HCI e aiutando il nostro microbioma intestinale". Tutto ciò potrebbe essere risaputo, ma un conto è sapere, un altro vedere. Voi continuerete a mangiare lo yogurt dopo queste immagini?

LEGGI ANCHE: Artista costretto a versare 70mila euro a un museo: il motivo è da mani nei capelli