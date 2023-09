Puglia, nel bagno pubblico spunta un cartello surreale: "Per asciugarvi le mani usate..."

Puglia, in un bagno è apparso un cartello surreale che vieta alle persone di utilizzare la carta igienica per asciugarsi le mani: ecco invece il bizzarro sostituto di questa

La Puglia, una delle regioni più affascinanti d'Italia, è una terra di contrasti e bellezze naturali, con una storia ricca di influenze culturali e una cucina deliziosa. Essa è famosa per le sue spiagge spettacolari, con chilometri di costa baciata dal Mar Adriatico e dal Mar Ionio. Località come Gallipoli, Otranto e Polignano a Mare offrono acque cristalline e scogliere mozzafiato, mentre la Spiaggia di Porto Cesareo è ideale per le famiglie grazie alle sue acque basse. C'è poi Alberobello, un affascinante paese caratterizzato dai suoi trulli, antiche abitazioni conici in pietra con tetti di forma conica. Queste costruzioni uniche sono Patrimonio dell'Umanità UNESCO e attraggono visitatori da tutto il mondo.

Conosciuta come la "Firenze del Sud" per la sua straordinaria architettura barocca, anche Lecce è una città che incanta. Ammirare la magnificenza della Piazza del Duomo e percorrere le strette strade acciottolate del centro storico è d'obbligo per chi va in Puglia. Il Promontorio del Gargano, invece, è una riserva naturale che offre panorami spettacolari, tra cui le Isole Tremiti, un arcipelago di isole nell'Adriatico. Questa regione è ideale per gli amanti della natura e dell'escursionismo. La regione è famosa anche per la sua cucina gustosa e genuina con piatti come orecchiette con cime di rapa, focaccia pugliese, burrate e frutti di mare freschi. E non si può certo dimenticare di degustare il vino Primitivo e l'olio d'oliva extra vergine!

Città come Bari, Brindisi e Taranto offrono una miscela di storia, cultura e vita notturna, oltre a splendide viste sul mare. D'altra parte, la Puglia è ricca anche di siti archeologici come Egnazia e Canne della Battaglia, nonché antiche città fortificate come Ostuni e Castel del Monte, un castello unico Patrimonio dell'Umanità. Con tutto ciò che c'è da vedere qui, nessuno potrebbe immaginare che alle volte la bellezza possa nascondersi in un bagno. Invece è proprio ciò che è accaduto di recente. In una toilette pugliese è apparso un cartello surreale, esilarante e - per questo - bellissimo.

Puglia, in un bagno c'è il cartello più strambo di sempre: ecco cosa recita

In sintesi, la Puglia è una regione straordinaria che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Dalle sue spiagge incantevoli alla sua cucina deliziosa, dalle città barocche ai trulli di Alberobello, è un tesoro di esperienze uniche. Con una cultura ricca e una bellezza naturale mozzafiato, rappresenta una destinazione imperdibile per chiunque desideri esplorare l'Italia autentica e affascinante. E non mancano di certo luoghi 'esilaranti', come un bagno segnalato dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4.

Proprio sul profilo in questione è apparso un cartello che sarebbe situato all'interno di una toilette. Lo stesso recita: "Per asciugarvi le mani usate le mascherine e non la carta igienica, grazie". Per quale ragione? Potrebbe essere successo questo: i gestori del luogo potrebbero aver acquistato un gran numero di mascherine durante il periodo più acuto del Covid, quando era d'obbligo indossarle e adesso potrebbero volersene disfare.

