Napoli, prendono due primi, delle polpette al ragù e bibite e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante"

Napoli, la storica e vibrante città nel cuore dell'Italia meridionale, è rinomata non solo per la sua ricca storia e il suo patrimonio culturale, ma anche per le sue straordinarie attrazioni culinarie. La cucina del posto è una delle più amate e celebrate al mondo, grazie alla sua autenticità, alla passione che la anima e ai sapori intensi. 'Partenope' è la città natale della pizza, e il suo amore per questo piatto è evidente ovunque si vada. Questo cibo è caratterizzato da una base sottile, bordi alti e un impasto soffice e leggero. Tra le varietà più famose c'è la "Margherita," con pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e olio d'oliva.

Un dolce tradizionale napoletano con una forma unica e un ripieno delizioso è invece la sfogliatella: essa può essere farcita con crema di ricotta, canditi, e una spolverata di zucchero a velo. La sua consistenza croccante all'esterno e cremosa all'interno la rende una vera delizia. Altro piatto amatissimo sono gli spaghetti alla puttanesca: questo piatto di pasta è una combinazione di sapori audaci e intensi. Preparati con pomodoro, acciughe, olive nere, capperi, aglio e peperoncino sono un'autentica esplosione di gusto in ogni boccone.

Napoli è famosa anche per le sue prelibatezze di mare. La frittura di paranza è una miscela di piccoli pesci fritti, come alici e calamari, che viene servita calda e croccante. Lo stesso dicasi per il caffè che è una parte fondamentale della cultura partenopea. Ordinare un caffè qui significa gustare un espresso forte e concentrato, spesso accompagnato da un tocco di schiuma. Infine, il ragù alla napoletana, noto anche come "sugo di carne" è super caratteristico: si tratta un sugo ricco e saporito fatto con carne di manzo, pomodoro, vino rosso e aromi. Viene tradizionalmente servito con pasta come le pappardelle o gli ziti. Proprio questi ultimi sono stati ordinati da uno dei due membri di una coppia che si è recata in un famoso ristorante di Napoli, pubblicando poi lo scontrino di quanto ordinato e consumato.

Napoli, spunta lo scontrino di un ristorante: quanto hanno speso in due per due primi, un secondo e le bibite

In conclusione, Napoli è una città che incanta non solo per la sua storia e la sua bellezza, ma anche per la sua cucina straordinaria. Le attrazioni culinarie del posto sono una festa per i sensi, un omaggio alla tradizione e alla passione che caratterizzano questa città. Indipendentemente da ciò che si sceglie di assaporare, una visita qui è un viaggio culinario che rimane impresso nella memoria e nel cuore. Ma quanto si spende per mangiare? Dipende come sempre dai locali e dal cibo selezionato.

Ad esempio, su Facebook è apparso lo scontrino di una coppia che ha mangiato in un noto ristorante. L'ordine effettuato è stato di una porzione di ziti al ragù, una porzione di ziti alla genovese, una porzione di polpette al ragù, acqua e Coca-Cola. La spesa finale sarebbe risultata essere di 42 euro, ovvero 21 euro a persona.

