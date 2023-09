Pesca subacquea, sub recupera oggetti attaccati a una nave affondata: ecco cosa ha trovato

La pesca subacquea di oggetti può regalare vere e proprie gioie, oltre a scoperte interessanti. Un sub si è immerso per diversi minuti ed ha cercato oggetti attaccati a una vecchia nave affondata, trovando varie perle (in senso metaforico).

Esistono vari tipi di pesca. La più comune riguarda la cattura di animali, che diventano cibo, oppure 'ospiti' degli acquari degli esseri umani. Esiste anche un altro tipo di pesca subacquea, quella degli oggetti dispersi nei fondali di mari, laghi e fiumi. A volte lo si fa come passatempo, altre volte per scopi di ricerca scientifica, altre volte ancora per ritrovare oggetti dispersi, ma anche per pulire gli oceani dai tanti, troppi rifiuti che ci sono. Il più delle volte sono esseri umani a indossare pinne, bombole del gas, maschere e boccagli, ma talvolta il compito può essere affidato ai robot o perfino a gru e altri sistemi di sollevamento.

Qualsiasi tipo di pesca subacquea dev'essere svolto rispettando tutti i protocolli di sicurezza. Nessuno dovrebbe dilettarsi in quest'attività senza le opportune conoscenze e precauzioni. Inoltre, in alcuni casi il recupero degli oggetti dal fondo del mare richiede delle autorizzazioni, soprattutto quando il ritrovamento in questione ha un valore storico o archeologico. Ad ogni modo, in molti angoli del pianeta è perfettamente normale immergersi in mare alla ricerca di oggetti persi per diletto. Su TikTok esistono molti video che mostrano scoperte straordinarie e scioccanti.

Pesca subacquea, cosa si trova nei pressi di un relitto

Molti di noi sono cresciuti leggendo o guardando in tv storie di antichi tesori di pirati dispersi nell'oceano a seguito di un naufragio o di una battaglia persa. Se mille anni fa era normale che una nave venisse sorpresa da un nubifragio e affondasse, oggi grazie alle previsioni meteo sempre aggiornate e ai materiali più resistenti di cui sono fatti i natanti, i naufragi sono rari. Tuttavia sui fondali degli oceani si trovano numerosi relitti di barche cadute anche più di un secolo fa, che sono diventate 'casa' per la fauna marina. Alcuni appassionati di pesca subacquea hanno esplorato proprio i rifiuti caduti e rimasti 'intrappolati' tra quel che resta di una nave affondata svariate decine di anni fa.

L'autore del video scrive che è "una nave da 1 milione di dollari", ma ci domandiamo in che modo abbia calcolato il prezzo del relitto. Ad ogni modo il suo bottino è il seguente: due smartphone di dimensioni medio-grandi, una lattina, una vecchia bottiglia di vetro, uno stranissimo mattone legato con del nastro adesivo da lavoro, una pistola (che sembra essere sott'acqua da davvero tanto tempo...) e un oggetto che francamente non è identificabile. Per quanto la pesca subacquea sia stata affascinante e a tratti mozzafiato, i due cellulari ritrovati sembravano davvero troppo 'mangiati' dal sale per avere la minima speranza di farli funzionare nuovamente. Di sicuro, però, curiosare attorno al relitto di una nave dev'essere un'esperienza indimenticabile.

