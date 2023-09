Milano, all'ingresso del ristorante spunta un cartello infame a favore dei cani e contro i bambini

All'ingresso di un ristorante di Milano è comparso un cartello che farà felici gli amanti dei cani e, al contempo, coloro che non amano avere bambini intorno nei locali pubblici.

Nel marzo del 2022 un noto animalista romano, Rinaldo Sidoli, pubblicò su Facebook un post che scatenò decine e decine di commenti. Stando al suo racconto, due "noti locali" di Roma gli avrebbero impedito l'ingresso perché si trovava in compagnia dei suoi cani. L'animalista avrebbe quindi chiamato i vigili e fatto sanzionare entrambe le attività commerciali in questione. La buona notizia è che sempre più locali fanno entrare i cani senza problemi, quella cattiva è che una percentuale di inflessibili rimane. Ma cosa dice la legge italiana in merito?

La percezione comune è che i cani non possano entrare in bar e ristoranti o che serva un'autorizzazione, in realtà è vero il contrario. Tutti i locali pubblici devono permettere loro l'ingresso, mentre solo coloro che hanno fatto richiesta al Comune e che espongano pubblicamente il divieto, possono negarlo. Inoltre chi riceve questo 'permesso' deve dotarsi di placche e ganci all'esterno del locale, per permettere al padrone di posizionare il guinzaglio (e il cane...) in maniera sicura. Coloro che negano l'ingresso ai cani senza averne l'autorizzazione rischiano una multa molto salata. Non mancano, poi, i locali che all'esterno fanno sapere che gli amici a quattro zampe sono benvenuti. Una segnalazione curiosa di questo tipo giunge da Milano.

Milano, il cartello infame a favore dei cani (e contro i bambini)

Milano è una delle città più accoglienti nei confronti dei cani. Non potrebbe essere altrimenti, visto che ha il primato in Italia (tra le grandi città), con un cane ogni 11 persone (circa 120.000 esemplari in totale). Nel comune meneghino sono presenti ben 319 aree cani, ma la sensazione è che in virtù dei numeri altissimi, queste non bastino. Altrettanto inevitabile che nei numerosissimi ristoranti e locali milanesi, debba esserci accoglienza massima nei confronti degli amici a quattro zampe. Ecco un cartello piuttosto infame a favore dei cani e contro i bambini scritto in inglese:

La traduzione letterale in italiano è: "Tutti i cani sono i benvenuti, i bambini devono essere tenuti al guinzaglio". Un modo passivo aggressivo per dire che, quasi sempre, a creare problemi sono gli esseri umani sotto i 12 anni e non i cani. È molto raro, infatti, che un cane in un ristorante dia fastidio, anche perché viene tenuto costantemente al guinzaglio dai padroni e rimane nelle immediate vicinanze del tavolo da loro occupato. Discorso diverso per i bambini. Per quanto il cartello sia un po' infame, forse il ristorante dog-friendly di Milano non ha tutti i torti.

LEGGI ANCHE: Parma, nel bagno di un bar spunta il cartello più passivo aggressivo di sempre: cosa c'è scritto