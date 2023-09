Francia, ragazzo inizia a suonare il pianoforte al ristorante italiano: quello che succede dopo lascia tutti a bocca aperta

In un ristorante e pizzeria gestito da italiani a Parigi, in Francia, un ragazzo ha approfittato del pianoforte e ha iniziato a suonarlo. Pochi secondi dopo, un altro commensale si è alzato ed ha lasciato tutti a bocca aperta.

Cosa hanno in comune Francia e Italia? Oggi sono due dei principali attori dell'Unione Europea. In virtù della loro vicinanza geografica, hanno una cultura simile, seppure esistano marcate differenze. La Francia è unita da diversi secoli e 9 francesi su 10 amano la propria nazione ed hanno un forte senso di appartenenza; l'Italia è nata poco più di 150 anni fa e soprattutto al Sud abbondano persone che si autodefiniscono "neoborboniche" e/o "non si sentono italiane". In entrambe le nazioni, la moda è una parte importante della cultura locale e i brand italiani e francesi di moda sono tra i più apprezzati al mondo.

Entrambi i popoli sono molto orgogliosi della propria cucina locale. Se è vero che i formaggi e i vini francesi spesso vengano preferiti a quelli italiani, è altrettanto vera un'altra cosa. Dati alla mano, in Francia abbondano i ristoranti italiani, mentre i ristoranti francesi in Italia sono estremamente rari. D'altronde, secondo World Atlas, la cucina italiana è la più apprezzata al mondo e con le giuste idee, un ristorante italiano può generare affari d'oro per i proprietari quasi ovunque. Proprio in uno dei tanti ristoranti italiani a Parigi, poche ore fa è successo qualcosa di molto bello.

Francia, nel ristorante italiano succede qualcosa di bellissimo

In uno dei locali italiani più famosi della Francia, era una serata affollata e la sala era piena. Uno dei commensali si è alzato dal proprio posto, ha posizionato l'iPhone su un lato del pianoforte ed ha iniziato a registrare un video. A quel punto, con il piano, ha toccato alcuni testi e tutti hanno capito che era partita 'La donna è mobile' di Giuseppe Verdi. Questo ha già contribuito a scaldare gli animi dei presenti. Quello che è successo pochi istanti dopo ha davvero svoltato la serata: tra i commensali c'era anche un tenore, che ha iniziato a cantare il testo del terzo e ultimo atto del Rigoletto, scritto e composto nel 1851.

Come si può vedere dal video, tra i presenti c'era anche un soprano, che ha reso letteralmente perfetta questa esibizione. Non usiamo l'aggettivo 'improvvisata' perché, per quanto nessuno se lo aspettasse, è chiaro che sia tutto organizzato. Non è un caso che nello stesso ristorante si trovassero un pianista, un tenore e un soprano. Nemmeno casuale è il fatto che l'autore del video nella descrizione abbia taggato l'uomo e la donna che hanno contribuito ad allietare la serata dei presenti del ristorante italiano a Parigi. La Francia è una nazione ricca di storia e con un'identità forte, ma ci sono tante cose su cui ha solo da ammirare la poco amata Italia.

