"Ho esplorato un hotel dell'amore abbandonato da anni: guardate cosa c'era dentro"

I luoghi abbandonati esercitano sempre un certo fascino sugli esseri umani. Un tiktoker ha esplorato un hotel dell'amore chiuso da anni e all'interno ha trovato diversi oggetti molto interessanti.

L'interesse delle persone verso i luoghi abbandonati è sempre esistito. Da diversi anni, tuttavia, molti di noi possono visitarli comodamente da casa grazie ai video pubblicati dai cosiddetti content creator. In particolare su TikTok il numero dei video di urban exploration è in forte crescita. Ci sono diverse ragioni per cui tante persone sono affascinate dai luoghi abbandonati. Il mistero è in cima a questa lista. Il fatto di non sapere cosa sia successo e perché un posto pieno di vita sia diventato spettrale esercita un fascino unico sulla mente umana.

I luoghi abbandonati possono essere anche pieni di storia e di storie. Spesso raccontano di un'epoca passata e talvolta al loro interno si trovano oggetti appartenenti al passato, che possono provocare sentimenti di nostalgia. Non manca chi apprezza i dettagli decadenti dei luoghi abbandonati: spesso si tratta di fotografi, che con un gioco sapiente di luci e ombre, oppure tramite qualche modifica al PC, rendono ancora più affascinanti i loro scatti. I luoghi abbandonati hanno un'atmosfera unica: un dettaglio ricorrente sono le finestre rotte, da cui la luce entra in modi singolari. Un esploratore ha visitato un hotel dell'amore abbandonato da anni e non è rimasto deluso da quello che ha trovato al suo interno.

L'hotel dell'amore abbandonato

La pagina TikTok 'Deserted Places' ha mostrato a tutti com'è un hotel dell'amore abbandonato da anni. Non è chiaro in quale angolo del pianeta si trovi: gli esploratori urbani non condividono mai le posizioni esatte dei luoghi per diversi motivi. Dall'ingresso si può vedere come l'erba selvatica stia crescendo dappertutto. All'ingresso c'è una piccola piscina, con dell'acqua ancora presente al suo interno, che ha assunto un colore tendente al verde scuro. Praticamente tutte le stanze non hanno più le porte e vi si può entrare senza problemi per ammirare l'arredamento: molto belle le vasche a forma di cuore con tanto di mattonelle rosso fuoco.

Qualcuno ha rubato le porte, mentre nel deposito sembrano esserci decine e decine di asciugamani e lenzuola che nessuno ha pensato di portare a casa. Nei commenti, qualcuno si è chiesto come fosse lavorare in uno di questi hotel dell'amore. Per via del suo nome, i clienti spesso erano molto indiscreti e Dio solo sa cosa lasciassero all'interno delle stanze dopo aver consumato. Non è chiaro come abbiano fatto gli esploratori ad accedervi: spesso le porte vengono distrutte dai vandali e in teoria ognuno può entrarvi; altre volte lo fanno in modi diversi, che non condividono con i propri follower. L'esplorazione dei luoghi abbandonati è affascinante ma in certi casi può essere illegale. In generale, è meglio non attirare troppa attenzione su posti del genere, che se diventassero popolari perderebbero il loro fascino.

LEGGI ANCHE: "Ho visitato un ospedale abbandonato 20 anni fa: all'interno ho trovato di tutto"