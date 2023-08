"Ho visitato un ospedale abbandonato 20 anni fa: all'interno ho trovato di tutto"

Uno dei trend social più in crescita è quello delle visite a luoghi abbandonati. Un ragazzo ha visitato un ospedale che, improvvisamente, ha cessato le sue attività nel 2001. All'interno è rimasto di tutto, comprese provette con il sangue di alcuni pazienti.

Si possono dire tante cose negative sull'epoca folle che stiamo vivendo, tranne che l'offerta di intrattenimento sia scarsa. Sempre più persone guadagnano da vivere grazie ai contenuti pubblicati sui social e la concorrenza è aumentata. Per questo, chi si affaccia in questo momento al mondo dei social come utente attivo deve proporre contenuti mai visti. Cosa manca a molte persone? Il coraggio, le capacità (e il tempo...) di visitare luoghi abbandonati. Un noto tiktoker è riuscito ad entrare in un ospedale che dal 2001 ha cessato ogni attività.

Stando a quanto scrive l'autore del video, l'ospedale in questione avrebbe chiuso per via di alcune denunce da parte dei pazienti di abusi subiti dallo staff. Di sicuro, il tempo sembra essersi fermato ai primi mesi del nuovo millennio. All'interno, infatti, ci sono macchinari che oggi sembrano obsoleti, compresi dei computer con uno schermo enorme, in pieno stile anni Duemila. Secondo la popolazione locale, il luogo in questione sarebbe infestato dai fantasmi. Non è possibile conoscere la posizione dell'ospedale in questione: i tiktoker che visitano luoghi abbandonati non la forniscono mai, perché tecnicamente è illegale entrare in luoghi del genere.

L'ospedale abbandonato, tra provette e foto scolorite

Scorrendo il feed di TikTok, si trovano decine e decine di video che mostrano luoghi abbandonati. La maggior parte di essi, tuttavia, versa in pessime condizioni, a causa degli agenti atmosferici e (soprattutto) degli incivili che entrano per distruggere e rubare cose a casaccio. L'ospedale in questione, per qualche motivo, non ha attirato questi soggetti e versa in condizioni piuttosto buone, per essere stato abbandonato nel 2001, dunque oltre venti anni fa. Ecco Ramy, il tiktoker esploratore, cos'ha registrato in questa struttura sanitaria chiusa per presunti abusi nei confronti dei pazienti:

Nei primissimi secondi si legge una scritta in rosso piuttosto inquietante: "Don't leave", traducibile come "Non andare via" o "Non lasciare". Nei secondi successivi si vede una foto scolorita di quello che potrebbe essere un medico o un infermiere che lavorava presso l'ospedale. Oggettivamente clamoroso il fatto che nessuno abbia portato via provette piene di sangue e cartelle cliniche appartenenti a pazienti. Abbondano i commenti: molti hanno fatto notare che l'esploratore non indossasse i guanti, una dimenticanza potenzialmente pericolosa in un luogo del genere, che sicuramente non brilla per pulizia e igiene, essendo abbandonato da 22 anni. Il video è piuttosto breve ma è sicuramente interessante. I luoghi che prima 'scoppiavano' di vita e che oggi sono spettrali hanno sempre un certo fascino. Tra quelle mura, è praticamente certo che siano successi miracoli e tragedie.

