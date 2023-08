Stati Uniti, la vendetta del ristoratore anti POS: sullo scontrino compare uno strano addebito (più commento)

"Certe cose solo in Italia". E invece no. Anche nei civilissimi Stati Uniti esistono i negozianti che aggiungono una voce extra a chi paga con il POS. In America è diventato virale uno scontrino con un'aggiunta definita subito "passivo aggressiva".

L'estate sta volgendo al termine. I temi più caldi degli ultimi tre mesi sono stati sicuramente: gli scontrini pazzi, i granchi blu, gli incendi al Sud Italia, le tempeste tropicali al Nord e ancora gli scontrini pazzi. Sui social, infatti, si è parlato a lungo di come alcuni ristoratori abbiano fatto pagare delle cortesie che in pochi addebitano. Dal taglio del toast a quello della torta, passando per il piattino per la figlia di una cliente che aveva ordinato le trofie al pesto. Una polemica sempre calda è quella del POS.

Ribadiamo l'ovvio: in Italia, per qualunque attività commerciale, è illegale chiedere una cifra extra a chi paga con carta e al contempo è obbligatorio avere un POS funzionante. Nonostante ciò, per quanto rari, alcuni ristoranti e bar continuano a esporre cartelli del tipo "Maggiorazione POS 1€", oppure "Soglia minimo pagamento POS 20€". Sono entrambe richieste illegali. Qualcuno dice che situazioni del genere si verificano solo in Italia. Come qualsiasi generalizzazione, è alto il rischio di sbagliare. Non a caso, nelle ultime ore su Reddit è diventata virale la foto di uno scontrino proveniente dagli Stati Uniti che mostra come un negoziante abbia applicato un sovrapprezzo a una cliente che ha pagato con carta.

Stati Uniti, il negoziante anti POS chiede l'extra (e fa un commento contro il cliente)

Una donna, che come capita spesso su Reddit ha postato in forma anonima, ha pubblicato un post nella sezione 'Mildly Infuriating' ('leggermente irritante'). "Mia sorella è andata a mangiare in un piccolo ristorante a gestione familiare. Mi ha mandato lo scontrino, ve lo mostro". La donna ha evitato di mostrare le altre voci della ricevuta, ma ha zoomato su "Bring me cash next time", traducibile come "La prossima volta paga in contanti". L'extra è oggettivamente irrisorio: 0,50$ (circa 40 centesimi di euro), ma come si dice in questi casi è il gesto a far arrabbiare. Ecco la dimostrazione che anche negli Stati Uniti esistono i commercianti 'anti POS'.

Nelle risposte, è intervenuta anche una donna che gestisce un piccolo negozio. "Prima non accettavamo carte di credito, da qualche mese lo facciamo. Sì, odio pagare le commissioni, ma accettare i pagamenti con carta ci ha aiutati. Non solo vendiamo di più, ma anche la spesa media è aumentata. Non applichiamo extra se qualcuno paga con carta". Un altro utente ha detto la sua: "Penso che questo sia un ristorante davvero piccolo. Dove vivo io è illegale chiedere supplementi per pagamenti con carta. I ristoranti possono fare sconti a chi paga in contate, ma non possono penalizzare chi sceglie i pagamenti digitali". Negli Stati Uniti, infatti, ancora oggi in alcuni (pochi) stati è legale chiedere un supplemento per pagamenti con carta.

LEGGI ANCHE: Sardegna, nuovo scontrino pazzo: "Guardate quanto abbiamo pagato solo per il coperto"