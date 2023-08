Vietnam, tiktoker italiano beve la grappa di serpente: la sua reazione dice tutto

Il Vietnam è un paese lontano geograficamente e culturalmente dall'Italia. Un tiktoker italiano, esperto di viaggi, ha bevuto uno 'shot' di grappa di serpente (proprio così): dalla sua espressione facciale, si capisce se l'abbia gradita o no.

Quando pensiamo all'Asia, i primi paesi che vengono in mente sono senza dubbio la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e la Thailandia. Chi c'è stato, però, assicura che anche il Vietnam merita di essere visitato almeno una volta nella vita. Si tratta di un paese che si trova nel sud est asiatico ed è ricco di storia, cultura e bellezze naturali. Come molte nazioni asiatiche, 'esplode' di vita e nelle grandi città la densità della popolazione è altissima. La sua capitale è Hanoi, ma la città più popolosa è Ho Chi Minh (anche nota come Saigon nel periodo della dominazione francese), che prende il suo nome da una delle figure politiche più importanti della sua storia recente.

Il Vietnam è uno di quei paesi con un'offerta turistica completa: ci sono le grandi città con i monumenti, templi sparsi a macchia di leopardo, modernità, così come tanta natura incontaminata. Le baie di Ha Long e Nha Trang sono famosissime e possono essere il teatro di uno dei tuffi a mare più spettacolari della propria vita. Per quanto riguarda la cucina, il riso ha un'importanza fondamentale, ma non mancano le alternative: il Phở (zuppa con pasta lunga) è amatissimo anche nei paesi occidentali, grazie agli immigrati vietnamiti. Curiosa è la storia del Bánh mì: chiamato 'pane del Vietnam' dagli occidentali, è un cibo fortemente ispirato alla baguette francese, che tuttavia ha una crosta più sottile e quasi sempre viene preparata con farina di riso.

La grappa di serpente in Vietnam: il 'digestivo' non adatto a tutti

Quando si visita un paese straniero, quasi sempre si provano le specialità culinarie locali. In Vietnam quasi tutti assaggiano i sopracitati Phở e Bánh mì, oltre a tanti altri piatti asiatici a base di pesce e riso. Quanti, però, hanno il coraggio di provare la 'grappa' a base di serpente? Usiamo gli apici perché, sebbene l'autore del video l'abbia definita così, non è propriamente una grappa ma un liquore. Il suo nome vietnamita è "Rượu rắn", la cui traduzione letterale è "liquore di serpente". Viene preparata usando serpenti, erbe e alcol di riso. Ancora più curioso il fatto che vengano utilizzati serpenti velenosi, come il cobra. Quest'ultimo viene immerso in un contenitore di alcol di riso, insieme a erbe e spezie. Ognuno decide quale sia il tempo giusto di fermentazione, ma il minimo è di 2-3 settimane. Alcuni preferiscono lasciarla nei contenitori anche per diversi mesi.

Come si può vedere, il tiktoker italiano ne beve un piccolo sorso e la chiama 'happy water', perché sarebbe un modo per "fare felici le donne". La sua reazione e la sua espressione facciale dicono tutto: l'amministratore di SiVola non è il fan numero uno di questo liquore, ma l'ha provato perché una bevanda del genere si trova in Vietnam e pochi altri luoghi del mondo. Secondo la cultura vietnamita, tale liquore avrebbe proprietà terapeutiche: stimolerebbe l'appetito, migliorerebbe la circolazione sanguigna e darebbe vigore al corpo.

