Influencer mostra com'è volare in prima classe dall'Australia alla Francia: "Il biglietto costa 16.000€"

Una influencer ha mostrato su TikTok qualcosa che molti non possono permettersi: volare in prima classe. Più nello specifico, lei e il suo fidanzato hanno speso 18.000 dollari (oltre 16.000 euro) ciascuno per volare da Melbourne (Australia) a Parigi (Francia).

Com'è volare in prima classe? Molti non lo sanno, perché non hanno nemmeno i soldi in banca necessari per acquistare un biglietto. Altri lo considerano un eccesso e, pur avendo la disponibilità economica, preferiscono spendere i propri risparmi in altro modo. Per qualcun altro, 16.000 euro non sono poi chissà quanti. A questa categoria appartiene la influencer Sabrina Braude, che su TikTok ha postato il video della sua "incredibile" esperienza di un viaggio in prima classe da Melbourne a Parigi insieme al fidanzato.

Nei primi secondi del video, la influencer ammette che i biglietti sono costati 18.000 dollari americani ciascuno, dunque circa 16.600 euro. Alla luce di ciò, molti non hanno opzioni al di fuori di quella di essere spettatori di un viaggio simile. Appena salita a bordo, la coppia riceve un bicchiere di Don Perignon, servito direttamente da una hostess, come benvenuto. Dopo il decollo, la coppia ha la possibilità di alzarsi ed esplorare la 'suite' in cui trascorrerà quasi una giornata intera. Già, perché un volo dall'Australia alla Francia, in media, dura poco meno di 18 ore.

La influencer vola in prima classe

Nei secondi successivi, la influencer mostra il lussuoso mini bar, che si apre premendo leggermente il 'coperchio' vicino al suo sediolino. Subito dopo, fa vedere come le porte della loro suite si possano chiudere, per avere privacy totale. Chi compra questo biglietto riceve un pigiama nuovo, un paio di ciabatte e un cestino con alcuni snack. Passando a cibo e bevande, la influencer fa sapere che il menù è 'enorme' e che lei ha scelto caviale nero e un filetto di manzo per la cena ad alta quota. Nei secondi finali, si vedono il bar e il bagno. In quest'ultimo, si può anche fare la doccia, che ha una durata massima di 25 minuti. "Non scherzo: il pavimento del bagno è riscaldato", afferma la influencer.

Nella didascalia, l'autrice del video si dice "fortunata" e "grata" per aver avuto modo di vivere quest'esperienza. Nel post, tuttavia, spicca un dettaglio: la influencer ha disattivato i commenti. Tutti gli altri video postati sul suo profilo TikTok, invece, possono essere commentati. Quello del volo in prima classe è di gran lunga il più visto, con oltre 2 milioni di views. Con ogni probabilità, erano arrivati parecchi commenti negativi verso questa ostentazione del lusso e la donna ha preferito bloccare la possibilità ai follower (e non) di dire la propria. Sabrina Braude su TikTok ha poco più di 2.700 seguaci: o ha un lavoro molto redditizio, o è ricca di famiglia o ha sposato un uomo ricco. Difficile che Emirates le abbia concesso un viaggio gratis di 16.000€ per avere in cambio visibilità, visto il suo seguito oggettivamente discreto su TikTok.

