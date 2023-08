Influencer fa un appello 'disperato': "Non tatuatevi! Guardate come mi sono ridotta la schiena"

I tatuaggi sono un argomento divisivo. Una influencer ha praticamente implorato i suoi seguaci, soprattutto quelli più giovani, a non tatuarsi. La donna ha mostrato la sua schiena, definita "rovinata" dalle sue scelte di gioventù.

I tatuaggi sono un argomento divisivo, ma anche un fenomeno divisivo. Da una parte, infatti, abbiamo percentuali altissime di persone tatuate nei cosiddetti paesi occidentali. L'Italia è al primo posto mondiale (il 38% dei residenti ha almeno un tatuaggio), ma anche Svezia, Stati Uniti e Francia vantano percentuali simili, con circa una persona su tre tatuata. Al contrario, nei paesi a maggioranza musulmana, è rarissimo trovate persone tatuate (c'entra il dettame dell'Islam di riconsegnare il corpo ad Allah così come egli lo ha donato), così come in Estremo Oriente.

Un'altra percentuale relativamente alta è quella delle persone che hanno rimorsi legati ai tattoo. Una persona su quattro, a livello mondiale, afferma di essere pentita di almeno uno dei propri tatuaggi. Il più delle volte, infatti, il disegno ha "perso il significato e l'importanza" che aveva qualche anno prima o, semplicemente, non piace più. Alla categoria di persone che se potessero tornare indietro non andrebbero dal tatuatore c'è la influencer Victoria Ashley, molto seguita su TikTok. La ragazza ha ammesso di avere "pochi rimpianti nella vita", ma uno grande (nel vero senso della parola) è il tatuaggio di una libellula che ha sulla parte bassa della schiena.

L'influencer pentita del proprio tatuaggio

"Dato che molti mi hanno chiesto di mostrare il mio tatuaggio, oggi vi accontento. Tenete conto che non lo faccio quasi mai, perché lo trovo imbarazzante", ha esordito. Mentre abbassava il jeans e mostrava il disegno parecchio vistoso, la influencer ha dichiarato: "Diciamo che arriva proprio lì, dove potete immaginare. L'unica cosa che posso dire è: se state pensando di farvi un tatuaggio, pensateci a lungo. Non correte, non fatevi prendere dalla fretta. Il mio consiglio rimane quello di non tatuarvi e basta". Come si può vedere, il suo è quasi impossibile da nascondere in certi periodi dell'anno, oltre che difficilissimo da rimuovere.

"All'epoca aveva un significato per me. Simboleggiava una rinascita e cose del genere. Ora, però, per me è soltanto un enorme insetto sulla schiena che avrò per il resto della mia vita. L'unica opzione è la rimozione con il laser, a cui sto pensando seriamente". L'unica magrissima consolazione è che molti suoi follower le hanno fatto i complimenti. "In realtà è molto bello, magari al posto di rimuoverlo fallo aggiustare un po', perché è carino", è uno dei commenti con più 'Mi piace'. Altri ammettono che è davvero gigantesco e che, forse, a una certa età inizia ad essere - è proprio il caso di dirlo - ingombrante. Insomma, se è vero che si impara sia dagli errori propri che da quelli altrui, magari è il caso di rimandare (a tempo indefinito) quel tattoo enorme che avete in mente.

LEGGI ANCHE: Donna dedica un tatuaggio al suo macellaio di fiducia: "Non sono pazza, vi spiego perché l'ho fatto"