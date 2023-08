"Non entrate mai nei bagni fuori servizio, ho vissuto un'esperienza da incubo": la scoperta terrificante di un TikToker

I segnali indicanti un bagno fuori servizio andrebbero sempre 'ascoltati': lo rivela un TikToker che racconta un'esperienza terrificante da lui vissuta

La vita può regalare momenti sorprendenti e magici (come l'arcobaleno dopo la pioggia), ma anche momenti davvero terrificanti con esperienze che sono al limite dell'assurdo e del pericoloso (a volte derivate da un avvenimento che non si credeva di tale portata distruttiva). Ebbene, una brutta disavventura è stata filmata dal TikToker noto sul social cinese come @lvlone.1. Proprio lui non ha esitato a mostrare un video mentre si incammina verso un bagno fuori servizio di una nota multinazionale. Vengono inquadrati anche due segnali gialli e un cancello di sicurezza arancione da sbloccare per accedere alla toilette.

Non appena apre il bagno, @lvlone.1 vede a terra una sostanza nera appiccicosa e alquanto insolita. Così, in sovrimpressione al video appare una scritta che recita: "Se vi dicono che un bagno è fuori servizio, credeteci". Non si capisce cosa sia la sostanza gelatinosa, sembra quasi però che qualcuno abbia buttato dei vermi sul pavimento e in diversi angoli della toilette. Che siano davvero bruchi però? O qualcos'altro di più pericoloso e altrettanto disgustoso? Impossibile confermarlo. Eppure, il pubblico ha commentato il video in questione riportando episodi simili avvenuti sempre nei servizi igienici della nota multinazionale.

"Non dovete entrare nei bagni in cui è vietato farlo: vi spiego perché", il video choc di un TikToker

Diversi content creator hanno raccontato di essersi imbattuti spesso in questa sostanza 'nodosa' segnalata da @lvlone.1 andando nei bagni della multinazionale. D'altro canto, però, se viene chiesto di rimanere fuori dalle toilette e non usufruirne ci deve essere un perché. "Quando lavoravo lì, mettevo dei cartelli di impossibilità di utilizzo del bagno, ma la gente se ne infischiava e poi trovava l'acqua chiusa", scrive qualcuno. Qualcun altro, invece, ha fatto una serie di ipotesi disparate in merito a cosa potesse essere la sostanza nera appiccicosa. Addirittura diversi hanno parlato di 'larve di mosche'.

Insomma, il video fa sentire fortunati coloro i quali non si sono mai imbattuti in scoperte terrificanti del genere nei bagni. Eppure sono molti di più gli sfortunati. Ad esempio c'è chi scrive: "A scuola stavo per usare il bagno quando è saltata fuori una cosa, poi lo scarico ha cominciato a scorrere e c'era una grande puzza". In ogni caso, è impossibile definire se la roba nera e appiccicosa del video sia effettivamente un essere vivente, un insieme di creature o terreno fertile per la nascita di insetti di vario tipo come 'le mosche degli scarichi'. Di certo, il consiglio è sempre quello di non entrare nei bagni se sono dichiarati inagibili. Basta il rispetto delle regole per evitare scene horror.

