Trova un portafogli sul marciapiede, quando lo raccoglie scopre la verità: "Geniale"

Molti di noi sperano in un colpo di fortuna, magari trovare un portafogli pieno di soldi per terra. Sui social, è diventato virale un video di una persona che ne vede uno, ma quando lo prende tra le mani si accorge che in realtà, non ci sono soldi.

Nei primi secondi del film di Woody Allen 'Match Point', viene riportato un vecchio aforisma: "Preferisco avere fortuna che talento". La voce narrante, nei passaggi successivi, spiega come molte persone siano "spaventate" da quanto la fortuna (e il caso) influenzi le vite degli esseri umani. Il fiorentino Niccolò Machiavelli, che non a caso viene studiato ancora a 500 anni dalla sua morte, scrisse che nella vita è tanto importante la virtù quanto la fortuna.

Nella società ultra capitalistica in cui viviamo, molti di noi associano il colpo di fortuna all'ottenimento di una grossa cifra di denaro. Che sia la lotteria, l'eredità di un parente o un ritrovamento casuale, a chiunque farebbe piacere vedere salire la cifra sul conto corrente bancario. Ad alcuni fortunati è capitato di trovare un portafogli per terra. La maggior parte delle persone intasca le eventuali banconote per poi restituire alle autorità le carte di credito, di identità e le varie tessere presenti. Spesso camminiamo per le strade delle nostre città guardando per terra, nella speranza di trovare una banconota smarrita (gli spiccioli non ci svoltano certo la giornata).

Il portafogli per terra non è quello che sembra

Un video è diventato virale su TikTok. Facendo una breve ricerca, ci accorgiamo che il locale si trova in Kosovo, nella città di Mitrovica. Nel gergo tecnico, la tecnica utilizzata è quella del guerrilla marketing: una campagna pubblicitaria offline, con la distribuzione di materiale informativo direttamente in strada. In questo caso, il grafico pubblicitario si è divertito: usando solo un foglio spesso, ha creato l'illusione ottica di un portafogli con alcune banconote sporgenti. Andando a raccoglierlo, ci si accorge che è, per l'appunto, un volantino pubblicitario di una pizzeria.

Per quanto si possa rimanere delusi nello scoprire che non è un portafogli con almeno 150 euro dentro, va dato merito a chi l'ha inventato: è un trucco di marketing semplicemente geniale. Qualcuno potrebbe voler provare la pizza solo per il modo in cui è stato tratto in inganno. D'altronde ognuno di noi deve consumare almeno tre pasti al giorno e la pizza non è certo un bene di lusso: perché non provare la pizza del locale in questione per capire se il pizzaiolo è bravo quanto il responsabile del marketing? Il video ha rapidamente superato il milione di visualizzazione e nei commenti molte persone ammettono che è una campagna pubblicitaria geniale.

