Va a mangiare pesce e quando legge il prezzo sullo scontrino chiama la polizia: dov'è successo

Una donna sta facendo parlare il mondo intero, per via dell'ennesimo caso di scontrino pazzo. Dopo una cena di pesce, infatti, ha letto il totale sul documento ed ha immediatamente chiamato la polizia.

L'estate finirà sabato 23 settembre attorno alle 8:50 del mattino, quando ci sarà il solstizio d'autunno. Negli scorsi tre mesi, una delle parole che più abbiamo letto su social e giornali è stata senza dubbio 'scontrino'. Più di una persona, infatti, ha segnalato sui social di aver pagato per la prima volta in vita sua extra non previsti e di essersene accorta leggendo il documento fiscale. Dal taglio del toast al taglio della torta, passando per il piattino extra, ma anche lo scontrino del bar di Verona con la faccia del Duce, che Eccellenze Meridionali è stato il primo sito in Italia a riportare.

Quando si va a mangiare insieme, specialmente se si è parte di una tavolata numerosa, c'è sempre il dilemma sulla forma di pagamento. Ognuno dovrebbe pagare il suo o si fa alla romana (dividere il conto per il numero di persona al tavolo senza distinzioni)? A volte, è oggettivamente sbagliato che tutti paghino la stessa cifra, se uno degli avventori ha ordinato una pizza e un altro un piatto di spaghetti con aragosta. Questo è più o meno quello che è successo poche ore fa in un ristorante, dove una delle persona sedute al tavolo ha letto sullo scontrino un prezzo finale shock, dovuto in gran parte al suo ordine.

Lo scontrino folle e la chiamata alla polizia

La protagonista della vicenda si chiama Junko Shinba ed era al 'Seafood Paradise', noto ristorante di Singapore. Come suggerisce il nome, è il 'Paradiso' per chi ama mangiare pesce. La donna ha chiesto al cameriere di consigliarle un piatto e lui ha risposto proponendone uno a base di granchio dell'Alaska, dal prezzo in euro di circa 25€. Stando al racconto della donna, il cameriere non le avrebbe specificato che quello è il prezzo ogni 100 grammi. Dopo aver consumato il pasto e chiesto il conto, la donna ha letto che due terzi del conto finale era dovuto al suo piatto! In totale, infatti, il piatto costava 640€, su un conto totale di 900. Ecco lo scontrino condiviso dalla donna sui social (chiaramente in dollari di Singapore):

Come prevedibile, il granchio 'gigante' dell'Alaska pesava oltre due chili, al punto che la ragazza ha ammesso che nonostante alcuni suoi amici ne abbiano mangiato un po', non siano stati in grado di finirlo. In un'intervista ad AsiaOne, la donna ha dichiarato: "Non ci hanno detto che ci avrebbero portato il granchio intero, molti ristoranti ne servono solo una porzione". La donna, dopo aver letto lo scontrino, ha chiamato la polizia, che ha interrogato i gestori del locale; questi hanno mostrato altri documenti per dimostrare di non aver fatto alcuna truffa ai danni della cliente. Inoltre un portavoce di Paradise Group (la società proprietaria dei ristoranti) ha dichiarato che "per evitare problemi", lo staff porta il King Crab intero al tavolo prima che lo chef inizi a cucinarlo. Da quello che è trapelato, la polizia non ha riscontrato alcun reato e il ristorante ha offerto uno sconto di 86 dollari sul conto finale al tavolo in questione.

