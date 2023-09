Porto Cervo, mostra lo scontrino pazzo del pranzo al lido: "Per il coperto è decisamente troppo spendere..."

Porto Cervo, lo scontrino pazzo al lido segna per cinque coperti una cifra esorbitante: ecco a quanto ammonta

Porto Cervo, situata in Costa Smeralda, in Sardegna, è rinomata per la sua bellezza mozzafiato e il suo lusso esclusivo. Tuttavia, è anche nota per essere una delle località più costose d'Europa. Questa dualità tra bellezza e costo può influenzare notevolmente l'esperienza di chi visita questa destinazione affascinante. La particolarità del posto risiede principalmente nelle sue incantevoli spiagge, acque cristalline e paesaggi costieri straordinari. La Costa Smeralda è celebre per le sue spiagge di sabbia bianca e le calette pittoresche, circondate da una vegetazione lussureggiante e da rocce scolpite dal vento. Questi paesaggi naturali sono spesso accostati a yacht di lusso ancorati nelle baie che creano un'atmosfera di esclusività e opulenza.

Tuttavia, tale bellezza naturale si riflette anche nei prezzi. Porto Cervo è nota per i suoi alberghi di lusso, ville private e ristoranti di alta classe, che possono comportare costi elevati per chiunque desideri soggiornare o mangiare in questi luoghi. Il costo della vita in generale a Porto Cervo è notevolmente superiore alla media italiana, il che può sorprendere alcuni visitatori. Le boutique di lusso e i negozi di moda presenti qui sono un altro aspetto che riflette la sua aura di eleganza e raffinatezza: è possibile trovare capi di alta moda delle marche più prestigiose, ma ciò può rappresentare una spesa considerevole per gli appassionati di shopping.

Le attività di intrattenimento e il ritmo di vita notturna di Porto Cervo sono indubbiamente vibranti, ma anche questi possono comportare costi significativi. I locali notturni, i bar e i ristoranti di tendenza spesso richiedono una spesa pesante per cocktail e cene. Nonostante i costi elevati, Porto Cervo continua ad attirare un pubblico internazionale di elite, compresi celebrità e amanti del lusso, che cercano un'esperienza di vacanza unica e indimenticabile. Ma veniamo a uno scontrino in carne ed ossa per attestare la controversia del posto: quanto costa mangiare a un lido in cinque?

Porto Cervo, viene da qui l'ultimo scontrino pazzo: "Per cinque coperti la spesa è di..."

In conclusione, Porto Cervo è indubbiamente una località di straordinaria bellezza e lusso, ma questo si riflette anche nei prezzi elevati. È una destinazione ideale per chi cerca una fuga esclusiva e ha il budget per sostenerla. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei costi associati a questa bellezza, in modo da pianificare adeguatamente la propria visita e apprezzare al massimo tutto ciò che il posto ha da offrire. Inoltre, è importante sottolineare come bar e ristoranti di solito espongano i prezzi all'esterno o comunque forniscono un menù pertanto se a pranzo o cena non si vogliono spendere quei soldi, si è sempre liberi di andare via.

Ebbene, questi soldi possono essere veramente tanti, come attesta uno scontrino pubblicato su Facebook, da un utente del web. Per cinque persone che hanno mangiato pesce la spesa è stata di 341 euro circa, ovvero 68 euro e poco più a testa. Quello che fa scalpore non sono tanto i prezzi del pesce (che è caro quasi ovunque), quanto quelli dell'acqua (6 euro per una bottiglia da 75 cl) e del coperto (ben 10 euro a persona). Sullo scontrino totale, insomma, per il coperto, sono stati spesi 50 euro.

LEGGI ANCHE: Parcheggio, spunta il metodo artigianale (ma funzionante) per evitare graffi alla fiancata dell'auto