Campania, il cartello dei lavori in corso a Scafati viene brutalmente deturpato: come hanno modificato la scritta 'Inizio cantiere'

Campania, a Scafati non lontano dall'uscita dell'autostrada ci sono dei lavori in corso: qualcuno si è divertito a modificare il cartello 'Inizio cantiere'. Ecco come

Scafati è una piccola città situata nella regione campana dell'Italia, vicino a Pompei e agli scavi archeologici di Ercolano. Pur essendo meno conosciuta rispetto alle sue famose vicine, offre alcune attrazioni e punti di interesse che possono arricchire una visita in Campania. Una delle principali bellezze del posto è la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Essa presenta un'elegante facciata barocca ed è un luogo di culto importante per la comunità locale. All'interno, è possibile ammirare opere d'arte religiosa e architettura che risalgono a diverse epoche.

La zona ospita anche il Museo Archeologico di Scafati, che offre una visione interessante della storia locale. Esso espone reperti archeologici provenienti dalle vicine Pompei ed Ercolano, consentendo ai visitatori di immergersi nella ricca storia della regione. Un'altra attrazione suggestiva di Scafati è Villa San Marco, una villa romana risalente all'antichità. Anche se la villa stessa è situata fuori dal centro-città, rappresenta una testimonianza significativa dell'architettura e della vita romana. Gli affreschi ben conservati e gli spazi architettonici qui sono impressionanti e offrono un'idea di come vivesse l'alta società romana in Campania.

Data la sua posizione strategica, Scafati è anche un punto di partenza ideale per esplorare altre attrazioni nelle vicinanze in Campania. Pompei, con i suoi incredibili resti archeologici, è a breve distanza in auto o in treno. Qui, si possono scoprire le antiche rovine della città romana sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ercolano è un'altra città antica che merita una visita. Questo sito archeologico offre una visione diversa rispetto a Pompei, poiché è stato sepolto sotto una coltre di fango vulcanico durante la stessa eruzione. Le case e gli oggetti ben conservati di Ercolano forniscono un'immersione straordinaria nella vita quotidiana dell'antica Roma. Infine, Scafati è circondata da paesaggi rurali e vigneti, e si può cogliere l'opportunità di assaporare alcuni dei vini locali visitando una cantina della zona... Queste ultime parole non sono state scritte a caso...

Campania, a Scafati spunta un cartello totalmente deturpato: ecco cosa c'è scritto

In conclusione, Scafati può non essere una destinazione turistica di primaria importanza, ma offre un punto di accesso interessante alle attrazioni circostanti, tra cui Pompei, Ercolano e luoghi di interesse archeologico. La città stessa ospita alcune gemme culturali e storiche che meritano una visita se si è nella zona. E poi, sollevando lo sguardo, ci si può imbattere in cartelli quantomeno insoliti.

Nello specifico, non lontano dall'uscita dell'autostrada, ve n'è uno che segnala il punto in cui si stanno svolgendo dei lavori. "Inizio cantiere", recita l'avviso originario che è stato 'brutalmente' deturpato. Una 'x' ha cancellato le due lettere 'er' dopo 'canti' nella parola cantiere. Al posto della vocale e della consonante è stata inserita una 'n', pertanto ora si legge: "Inizio cantine". Insomma, che a Scafati e in Campania in generale ci sia la tradizione del vino è vero, ma segnalarlo fino al punto da rovinare l'avviso dei lavori in corso, è un po' troppo.

