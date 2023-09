Barcellona, va all'iconico bar e mostra lo scontrino: "Ecco quanto ho pagato tre caffè e un'acqua gassata"

Barcellona, si recano al famoso bar a fare colazione in tre: ecco quanto hanno speso per tre caffè e una bottiglia d'acqua

Barcellona è una delle città più affascinanti e vivaci d'Europa, con una ricca storia, una cultura vibrante e una varietà di attrazioni che la rendono unica. Esplorare questa località è un'esperienza entusiasmante, e ci sono molte attrazioni da scoprire. La Basilica della Sagrada Familia è probabilmente la più iconica di tutte. Questo capolavoro architettonico progettato da Antoni Gaudí è ancora in fase di costruzione dopo oltre un secolo, ma è una meraviglia da ammirare. Le sue torri intricate, le facciate decorate e l'interno straordinario lo rendono qualcosa di indimenticabile.

Un'altra opera di Gaudí da non perdere è il Parco Güell, un parco pubblico unico al mondo. Le sue sculture, mosaici e strutture architettoniche sembrano provenire da un mondo di fantasia, e offrono una vista panoramica sulla città. È un luogo ideale per passeggiare e godersi l'arte e la natura. Poi c'è il quartiere gotico di Barcellona, un posto affascinante da esplorare. Le sue strade strette, le piazze storiche e le chiese antiche raccontano la storia secolare della città. La Cattedrale di Barcellona è un punto focale della zona ed è nota per la sua imponente facciata e il chiostro tranquillo.

La Rambla è un famoso viale al centro della città, noto per la sua vivacità e le numerose attrazioni. Qui si trovano artisti di strada, caffè all'aperto, negozi e il celebre Mercato della Boqueria, un paradiso per gli amanti del cibo con bancarelle che vendono prodotti freschi e piatti tradizionali. Anche Museo Picasso è una tappa imprescindibile per gli amanti dell'arte. Esso ospita una vasta collezione delle opere dell'artista spagnolo Pablo Picasso e offre una panoramica completa del suo talento e della sua evoluzione artistica. Ovviamente, però, Barcellona è anche famosa per le sue spiagge, come la Barceloneta, dove è possibile rilassarsi al sole, nuotare o partecipare a attività acquatiche. Per gli appassionati di calcio, lo stadio Camp Nou è il luogo in cui il FC Barcelona gioca le sue partite. Si può visitare il museo del club e persino assistere a una partita se si è fortunati! Ma quanto costa fare una vacanza qui?

Barcellona, lo scontrino di una colazione è sorprendente: "Per tre caffè e dell'acqua ho speso..."

Anche la cucina catalana è una delizia per il palato. Non si può l'opportunità di gustare piatti come la paella, il pesce fresco, il tapas e il famoso cibo da strada chiamato "churros con cioccolato". Tuttavia, quasi tutti noi italiani quando ci spostiamo non possiamo rinunciare a una bevanda che ci dia energia e carica per esplorare tutte le città, e quando ci troviamo a Barcellona, non facciamo eccezione! Si tratta del caffè! Quanto si spende allora nella città spagnola per berlo?

Ebbene, un turista nostrano testimonia su Twitter che, a differenza dell'Italia, dove imperversano gli scontrini pazzi con cifre astronomiche, in Spagna, a Barcellona, nel bar di una famosa attrazione ha speso solo 7,60 euro per tre caffè e una bottiglia d'acqua gassata. Nello specifico, ogni caffè è costato 1,70 euro, mentre l'acqua 2,50. "In Italia ci facciamo pubblicità facendo pagare il taglio dei tramezzini", l'utente commenta la ricevuta quasi scioccante rispetto ad alcune nel nostro Paese.

