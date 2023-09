Parcheggio, spunta il metodo artigianale (ma funzionante) per evitare graffi alla fiancata dell'auto

Quando lasciamo la nostra auto in un parcheggio pubblico, temiamo sempre il peggio, soprattutto se è un luogo affollato. Qualcuno, però, ha trovato il modo per evitare graffi alla fiancata, con un metodo artigianale, ma al contempo semplicissimo ed efficace.

Quando possiediamo uno scooter o un'auto nuova, ogni volta che li lasciamo in un parcheggio, temiamo per la loro incolumità. Oltre all'onnipresente timore per il furto, c'è quello per i graffi o, in generale, per i danni causati da altri automobilisti o persone fuori di senno. Prendiamo l'esempio del centro commerciale: gli stalli per la sosta delle auto sono uno attaccato all'altro e, tra incivili e guidatori inesperti, il timore che qualcuno righi la nostra auto all'uscita o all'entrata c'è sempre.

Su Eccellenze Meridionali vi abbiamo parlato spesso di parcheggi illegali. L'ultima segnalazione esilarante arriva da Roma, dove un'auto con targa tedesca ha parcheggiato praticamente sul marciapiede. Curiosamente, un cittadino romano gli ha lasciato un bigliettino in tedesco insultandolo e spiegandogli perché così non andava parcheggiata. In generale, le persone che guidano auto con meno di uno o due anni di vita cercano sempre di sostare in angoli remoti di qualsivoglia parcheggio, anche a costo di camminare qualche centinaio di metri in più. Non sempre, però, questa è un'opzione. Come fare, dunque? Si potrebbe prendere spunto da un nostro concittadino.

Parcheggio, come evitare graffi alla fiancata: il metodo artigianale ma funzionante

Molte persone cercano di parcheggiare all'ultimo posto della fila laterale, in modo da dimezzare le possibilità di danni causati da terzi. Tuttavia, questi stalli sono quasi sempre già occupati al momento dell'arrivo al parcheggio e bisogna cercare altrove. Qual è, quindi, la soluzione? Un nostro concittadino ha sfruttato il fatto che sia ancora estate e che lui in macchina abbia dei tubi galleggianti, per usarli come protezione laterale. Nei fori degli oggetti ha fatto passare una corda, che gli ha permesso di assicurare le protezioni al tettuccio. Il resto lo spiega l'immagine:

Diciamo che se i tubi fossero stati più larghi, sarebbe stato ancora migliore come metodo, ma l'idea è da lodare. Sicuramente meglio avere queste protezioni che non averne nessuna. Quello in foto appare un parcheggio pubblico come tanti, con strisce bianche. A differenza dei centri commerciali, dove abbondano le telecamere, qui è ancora più difficile trovare i colpevoli di un eventuale scippo alla fiancata. Prevenire, da sempre, è meglio che curare e quando si lascia l'auto per strada, non si è mai tranquilli al 100%. Per ridurre quantomeno le possibilità di graffi e piccoli danni, il metodo artigianale dei tubi in spugna/plastica è semplicemente perfetto.

