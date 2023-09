Rebecca Staffelli, nuova inviata social del Grande Fratello, si mostra in costume: semplicemente perfetta

Oggi, lunedì 11 settembre, riparte il Grande Fratello. Tra le tantissime novità della nuova edizione, c'è Rebecca Staffelli, che prende il posto di Giulia Salemi nel ruolo di 'inviata social'. La 25enne ha un fisico perfetto e non si vergogna di certo a mostrarlo.

Nella settimana appena iniziata, ricominceranno diversi programmi televisivi che terranno compagnia al pubblico fino alla prossima primavera. Uno di questi è il Grande Fratello. Dopo sette anni, come molti avranno notato, è sparita la parola 'Vip' dal titolo: nell'edizione prossima all'inizio, infatti, il cast sarà formato anche da personaggi non famosi. In attesa di conoscere davvero i concorrenti, tuttavia, è impossibile non parlare delle tante novità relative ai protagonisti che non partecipano al reality, ma che sono presenti in studio.

Rispetto all'anno scorso, l'unico che è rimasto al suo posto è Alfonso Signorini nei panni di conduttore. Le opinioniste passano da due a una: Cesara Buonamici, storica conduttrice del TG5, ha preso la poltrona che era stata di Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel 2022 e nel 2023. Se per i fan del programma la notizia della loro sostituzione non è arrivata come una sorpresa, ha fatto molto più scalpore quella di Giulia Salemi. La 'bastarda col tablet' era stata una delle pochissime protagoniste in positivo del GF VIP 7 (almeno in quanto a gradimento del pubblico); eppure dai piani alti, si è deciso di preferirle Rebecca Staffelli per il ruolo di 'inviata social'.

Rebecca Staffelli si mostra in costume

Rebecca Staffelli è la figlia dello storico invato di Striscia Valerio Staffelli, l'uomo dei tapiri. Sua madre si chiama Maltilde Zarcone ed ha avuto un breve periodo di popolarità tra fine anni '80 e inizio anni '90, quando era tra le vallette di Buona Domenica. Rebecca Staffelli è nata nel 1998 e questo è il suo primo ruolo importante in una trasmissione così seguita come il Grande Fratello. Qualcuno la conosceva già come speaker del gruppo Radio 105. Su Instagram ha 164.000 follower. Proprio dal social di proprietà di Meta, pochi giorni fa, ha pubblicato una foto in costume che ha mandato in delirio i suoi fan, in cui ha messo in mostra il suo fisico perfetto:

Rebecca Staffelli avrà il difficile compito di non far rimpiangere Giulia Salemi. La modella italo-persiana è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 7 meno criticate dai fan. La scorsa edizione è stata segnata da numerose polemiche per via dell'eccesso di volgarità e malcostume da parte dei 'vipponi'. Pier Silvio Berlusconi è intervenuto mettendo in atto quello in teoria dovrebbe essere un cambiamento radicale: meno trash, più serietà e maggiore spazio a persone non famose. Chiaramente un conto sono le promesse e un altro sono i fatti. Non resta, dunque, che seguire il nuovo Grande Fratello 2023-24 per capire come e se, dopo la pessima esperienza dello scorso anno, il reality Mediaset cambierà.

LEGGI ANCHE: Francesca Tocca è esagerata in costume, ma i fan 'pungono': "Manca un like, e non è quello di Raimondo Todaro"