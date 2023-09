Corea del Sud, donna 70enne si sottopone a un filler al viso: "Cosa diavolo è successo alle orecchie?"

In Corea del Sud, una donna di circa 70 anni si è sottoposta a un intervento di chirurgia estetica al viso. Il risultato è sbalorditivo, ma c'è chi si è chiesto dove siano finite le orecchie dell'anziana.

Quello della chirurgia estetica è un tema divisivo. Moltissime persone sono contrarie e la trovano un'inutile lotta contro il tempo che passa; altre si sentono maggiormente a proprio agio con qualche taglia di reggiseno in più o con meno rughe sul viso. In alcuni paesi del mondo, la chirurgia estetica è comunissima anche tra le persone non famose. Un esempio sono gli Stati Uniti d'America: d'altronde in una società basata quasi esclusivamente sull'apparenza, non potrebbe essere diverso. Tra i popoli più ossessionati dagli interventi di questo genere spicca anche la Corea del Sud.

Come noto, in Italia molte persone si recano in Turchia per interventi di bellezza a basso costo, in particolare per i trapienti di capelli o il miglioramento dei denti. Le persone molto ricche, invece, viaggiano appositamente in Corea del Sud, che dagli esperti del settore è considerata la nazione migliore al mondo per alcuni interventi, in particolare blefaroplastica (interventi alle palpebre) e la rinoplastica (interventi al naso). Qui, infatti, esistono degli standard di bellezza diversi dall'Italia: per essere attraenti, bisogna necessariamente avere occhi grandi, naso sottile e viso a forma di cuore. Chiaramente non tutti nascono così e chi può, si sottopone a uno o più interventi di chirurgia estetica per raggiungere lo scopo.

Corea del Sud, la 70enne si rifà il viso

La Corea del Sud è probabilmente il paese asiatico maggiormente influenzato dalla cultura occidentale. La vanità non è certo un'esclusiva dell'America o dell'Europa, ma certamente la vicinanza con questi paesi ha cambiato il modo di pensare della società coreana. Un po' come da noi, anche in Corea del Sud c'è un culto per i personaggi famosi, all'apparenza perfetti. I tentativi di imitazione e abbondano e chi non è stato 'baciato' da Madre Natura, deve spendere i suoi soldi dal chirurgo. Una donna coreana si è sottoposta a un lifting facciale a oltre 70 anni di età e il risultato è stato oggettivamente impressionante:

L'intervento l'ha fatta ringiovanire di circa trent'anni, ma una domanda che tutti nei commenti si pongono è: "Cosa diavolo è successo alle sue orecchie?". Guardando il confronto tra il prima e il dopo, si nota come i due lobi abbiano assunto una strana flessione verso l'alto. "Immagina andare a casa di tua nonna, di non sapere dell'intervento e di vederla così per da prima volta", è uno dei commenti con più 'cuoricini' al post originale di TikTok. In Italia gli interventi di chirurgia estetica sono piuttosto comuni tra gli Under 50, mentre dopo una certa età diventano più rari, soprattutto tra le persone comuni. In Corea del Sud l'ossessione per la bellezza non conosce limiti d'età e anche per una persona anziana è normale sottoporsi a interventi del genere, che cambiano radicalmente il suo aspetto.

