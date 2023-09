Trova un gatto vittima di insolazione e lo porta a casa: il finale vi farà piangere

Una donna ha trovato un gatto vittima di insolazione, che tremava e aveva la lingua di fuori. Dopo averlo portato a casa sua e avergli fornito le cure necessarie, è successo qualcosa di commovente.

Un gatto è una compagnia preziosa per qualunque essere umano. Nei primi anni di vita, solitamente, non riscontra problemi di salute veri e propri, ma il rischio - come per gli umani - aumenta al passare degli anni. Come sa bene chi ne ha uno, il raffreddore è piuttosto comune, soprattutto per gli esemplari che vivono per tutta o per parte della giornata all'esterno. Un'altra malattia molto comune è l'infezione alle vie urinarie, che provoca difficoltà nella minzione. In generale, comunque, i gatti che vivono all'esterno sono molto più esposti a problemi di salute.

D'altronde anche gli esseri umani, nei periodi di caldo e di freddo estremo, rischiano di sentirsi male. Il problema è che, almeno in Italia, chiamare un'ambulanza per un pronto soccorso è relativamente facile, mentre se un gatto si sente male nel cuore della notte, il pediatra potrebbe non rispondere nell'immediato. Su TikTok è diventato virale il video di un gatto che ha sofferto un colpo di calore per via di un'insolazione. Le immagini sono piuttosto forti: si vede il felino tremare in maniera incontrollata, con la lingua di fuori. Per sua fortuna, una donna lo ha trovato per strada e lo ha portato a casa sua per curarlo.

Il gatto vittima di insolazione e la cura dell'essere umano

"Ho trovato questo povero gatto che rischiava di morire per via di un'insolazione", inizia così il video in questione. Per far sì che il suo corpo tornasse a una temperatura normale, gli ha fatto immergere una zampa in una ciotola di acqua fredda e, di tanto in tanto, gliene ha versata un po' sulla testa. Per sua fortuna, questo metodo ha funzionato e in pochi minuti l'animale si è ripreso quasi del tutto. Un altro metodo sicuro per fargli riacquistare energia è dargli del cibo, che non a caso il gatto ha divorato.

Il finale è commovente: dopo essersi ripreso, il gatto ha iniziato a sentire la mancanza della sua famiglia. La donna e il suo fidanzato si sono attivati e hanno postato su alcuni gruppi Facebook le foto del felino, sperando di ritrovare i suoi padroni. Il loro vicino gli ha fatto sapere di conoscere i padroni, due persone anziane, che il giorno seguente sono venute a recuperare Ruzzy (questo è il nome temporaneo che la coppia gli aveva dato). Un finale molto emozionante, che dimostra come, nei casi di necessità, le persone sappiano dare il meglio di sé. Una cosa è certa: il gatto non dimenticherà mai chi lo ha salvato dopo quella insolazione.

